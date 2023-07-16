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Общество

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов проверил работу общественного транспорта Нижнего Новгорода

25 июля 2023 16:06  [75] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Председатель Общероссийского объединения пассажиров, зампред общественного совета при министерстве транспорта РФ Илья Зотов оценил ход работы по модернизации общественного транспорта в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Так, Илья Зотов посетил троллейбусное депо, где отметил важность сохранения троллейбусов в нижней части города.

"Приобретая электробусы по цене практически два миллиона рублей, они экономят бюджетные средства, поскольку троллейбусы стоят в десятки раз дороже. При этом троллейбусы сохранятся в нижней части города и в дальнейшем будут обновляться при появлении соответствующей программы на федеральном уровне", - рассказал он.

Также Илья Зотов осмотрел участки, где сейчас проходит замена трамвайных путей, место строительство еще одной канатной дороги, прокатился в автобусах и электротакси.

Эксперт отметил, что новая канатная дорога не только повысит туристическую привлекательность города, но сэкономит время в пути многим нижегородцам.

Илья Зотов рекомендовал рассмотреть возможности включения заречной канатной дороги в тарифное меню, чтобы при поездке с пересадкой, например, с автобуса или метро пассажиры могли пользоваться единым проездным билетом.

В целом председатель Общероссийского объединения пассажиров отметил комплексное опережающее развитие общественного транспорта в Нижнем Новгороде.

"В Нижнем Новгороде не просто развивают какой-то один вид транспорта, а остальные деградируют. Это не так. Понятно, что за один день не решить накопившиеся десятилетиями вопросы. Но планомерная позитивная динамика в работе общественного транспорта точно есть", - подвел итог Илья Зотов.

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород заключил контракт на поставку электробусов и зарядных станций к ним.

Также напомним, что столица Приволжья осенью 2023 года получит 23 автобуса по инвестпроекту с использованием средств ФНБ.

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Теги:
Общественный транспорт
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