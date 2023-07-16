Несколько дорог дополнительно отремонтируют в Богородском районе до конца 2023 года

Фото: НИА “Нижний Новгород”
Несколько дорог планируется дополнительно отремонтировать в Богородском районе до конца 2023 года. Об этом сообщили представители администрации Богородского района в социальной сети.
Так, до 30 сентября запланирован ремонт дороги "Подъезд к д.Сысоевка - д.Оленино от а/д Северный подход к г.Богородск".
Кроме того, подрядчик до конца года приведет в порядок участок автомобильной дороги Богородск - Афанасьево — Куликово, а также участки автомобильной дороги Богородск - Арапово — Тимонино.
Ранее сообщалось, что ремонт на проспекте Ленина в Дзержинске стартовал по нацпроекту БКД. Напомним также, что дорогу к селу Кистенево от подъезда к селу Апраксино в Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
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