Несколько дорог дополнительно отремонтируют в Богородском районе до конца 2023 года Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Несколько дорог планируется дополнительно отремонтировать в Богородском районе до конца 2023 года. Об этом сообщили представители администрации Богородского района в социальной сети.

Так, до 30 сентября запланирован ремонт дороги "Подъезд к д.Сысоевка - д.Оленино от а/д Северный подход к г.Богородск".

Кроме того, подрядчик до конца года приведет в порядок участок автомобильной дороги Богородск - Афанасьево — Куликово, а также участки автомобильной дороги Богородск - Арапово — Тимонино.

Ранее сообщалось, что ремонт на проспекте Ленина в Дзержинске стартовал по нацпроекту БКД. Напомним также, что дорогу к селу Кистенево от подъезда к селу Апраксино в Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области отремонтировали по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".