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Политика

Глеб Никитин: В кадровой политике нужно стремиться к совершенству

26 июля 2023 13:45  [52] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Завершается пятилетний срок пребывания Глеба Никитина на посту губернатора Нижегородской области. Признаемся честно, это были не самые просты годы: пандемия коронавируса, специальная военная операция и экономические санкции. И уже сейчас можно сказать, что эти вызовы область приняла достойно, более того, есть достижения, о чем говорят рейтинги, федеральная поддержка и авторитет главы региона.

Простых времен не бывает. Но командная работа правительства Нижегородской области (те задачи, который ставились, и те проблемы, которые решались) показала эффективность. Главный приоритет – поддержка сфер, которые обеспечивают экономическое развитие, реализацию человеческого потенциала и гарантируют высокий уровень жизни.

О командной работе и кадровом потенциале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал на встрече с редакторами и журналистами изданий "Нижегородского областного информационного центра" и медиахолдинга ННТВ.

Университет кадров

- Я горжусь командой правительства Нижегородской области и той моделью подбора и формирования кадров, которая сейчас у нас существует. Мне кажется, в кадровой политике никогда идеально не получится. Можно только стремиться к совершенству, потому что человек - самый сложный природный механизм, который есть на свете.

Мы в Нижегородской области одними из первых в стране внедрили систему подбора кадров на конкурсной основе в команду правительства. В наших конкурсах по сей день участвуют претенденты из разных регионов России, мы даем всем равные права и равные шансы. Пройдя заочно несколько этапов, полуфиналисты приезжают в Нижний Новгород, в Корпоративный университет правительства Нижегородской области (КУПНО), где участвуют в деловых играх, а специалисты ассессмент-центра университета в ходе стратегических сессий, применяя различные методики и понимая психологический портрет, уже подбирают кандидатов на искомую позицию.

Мы создали КУПНО, и сейчас абсолютно все признают, в том числе на федеральном уровне, что это беспрецедентная и очень эффективная кадровая управленческая практика. Он позволяет растить не только новые кадры, но и проводит кадровый аудит уже существующих команд. Стоит отметить, что в КУПНО повышают свою квалификацию сотрудники муниципалитетов и органов исполнительной власти. Они проходят обучение и тренинги для оценки их профессиональных качеств: таким образом мы понимаем, на своем ли месте человек.

У нас запущены беспрецедентные по уровню образовательные программы, которые тиражируются на федеральном уровне, а также в других регионах страны. Мы сделали проект "Команда52": "прокачивали" муниципалитеты, благодаря чему целый ряд районов и городов получили новых глав.

Не так давно в одном из районов области ко мне подошел местный житель, который сказал добрые слова о новом главе МСУ: "Спасибо вам, что не пошли на поводу у нашей элиты, а прислали нам яркого, молодого и интересного руководителя, уже зарекомендовавшего себя с лучшей стороны. Нам стало легче дышать. Прям задышалось!"

Хочу отметить, что этот руководитель как раз был членом проекта КУПНО "Команда52", и хочу также обратить внимание на то, что этот проект как раз и вычленяет лидеров в своей сфере.

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области мы создаем резерв управленческих кадров и растим этих резервистов на будущее. Правда, скажу честно, что все претенденты на должности, все назначенцы проходят тщательный отбор. Я и сам также провожу собеседования. И могу сказать, что благодаря нашим наработкам и программам КУПНО мы формируем не только команду правительства Нижегородской области, но и лидируем во многих федеральных кадровых проектах. Это профессионалы, прошедшие обучение в нашем корпоративном университете, "заточены" на многозадачность, командную работу и достижение целей.

Городская среда для IT-сферы

- Кроме того, не только у нас перенимают опыт в кадровой политике, мы также перенимаем положительный опыт своих коллег из других регионов. К примеру, при создании IT-кластера в Нижегородской области мы опирались на опыт коллег из Татарстана. Провели анализ кадровой и проектной работы наукограда Иннополис, который является городом-спутником Казани.

Иннополис – чрезвычайно амбициозный и ярчайший проект не только Татарстана, но и всей нашей страны в целом. Это проект обречен на успех, я в этом ни сколько не сомневаюсь. Мы взаимодействуем с ними по разным вопросам и видим, как они работают.

Когда мы создавали свой IT-кластер, некоторые резиденты мигрировали между Иннополисом и Нижним Новгородом, сравнивая условия ведения бизнеса, преимущества одного от другого и потенциал. Говоря о преимуществах нижегородского IT-кластера могу сказать, что – это городской проект, он "вшит в ткань" города, старого, "намоленного", исторического центра Нижнего Новгорода. Иннополис будет городом будущего, где беспилотники будут обслуживать территории. Однако, по моему мнению, какое-то время там будет не хватать в пешей доступности Кремля, исторического музея, особняка, большого количества пространств, имеющих историю. Но и Москва не сразу строилась. Со временем и Иннополис будет уже не самым молодым городом и у него будет история.

В случае же с IТ-сферой и экономикой интеллекта важна городская среда.

Я считаю, что каждый из этих проектов имеет право на существование. И я знаю, что, выбирая между Нижнем Новгородом и Иннополисом, уже достаточное количество технологических предпринимателей и представителей IT-бизнеса выбирают и выберут Нижний Новгород. Мы предложили свою нишу, у нас свой продукт.

Встреча с губернатором продолжалась более 2 часов. Продолжение следует.

Напомним, что в правительстве Нижегородской области за последнюю неделю произошло сразу несколько кадровых изменений.

Глава региона Глеб Никитин назначил новым министром образования Нижегородской области экс-заместителя председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга, кандидата физико-математических наук Михаила Пучкова. Пост главы нижегородского минобра оказался вакантным после того, как Ольга Петрова, которая ранее занимала эту должность, была назначена заместителем министра науки и образования РФ.

Министерство строительства Нижегородской области возглавил Дмитрий Груничев, который больше года руководил ведомством в статусе и.о., и за это время, по словам Глеба Никитина, зарекомендовал себя как "эффективный и ответственный руководитель".

"Дмитрий Евгеньевич имеет, пожалуй, самое полное представление по всем вопросам стройки в регионе", - добавил глава региона.

Кроме того, финалист конкурса "Команда правительства" Иван Каргин после внесения изменений в структуру регионального правительства будет назначен заместителем председателя правительства Нижегородской области в блоке у Сергея Морозова. На этом посту он будет курировать министерство строительства и министерство градостроительной деятельности и развития агломераций.

"Работа этих ведомств должна быть максимально синхронизирована и эффективна для реализации градостроительного потенциала региона. Уверен, что кураторство Ивана Николаевича будет содействовать росту и развитию жилищного строительства!" - подчеркнул Глеб Никитин.

Галина Михайлова назначена и.о. министра здравоохранения Нижегородской области после ухода Давида Мелик-Гусейнова, который занял пост гендиректора футбольного клуба "Пари Нижний Новгород". Ранее Галина Михайлова занимала должность первого заместителя главы нижегородского минздрава.

На пост и.о. заместителя губернатора, курирующего медицину и образование, назначен первый заместитель министра финансов Андрей Чечерин. До минфина он работал замминистра здравоохранения. В минфине курирует разные направления, в том числе реализацию социальных проектов, а также активно взаимодействует с муниципалитетами.

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Теги:
Глеб Никитин Правительство Нижегородской области
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