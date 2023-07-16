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Политика

Дмитрий Груничев возглавил Минстрой Нижегородской области на постоянной основе

25 июля 2023 17:02  [131] Политика
Дмитрий Груничев и Иван Каргин

Дмитрий Груничев и Иван Каргин

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил о кадровых перестановках в правительстве региона.

Так, министром строительства на постоянной основе назначен Дмитрий Груничев. 

Напомним, он был назначен исполняющим обязанности министра в июле 2022 года после того, как предыдущий глава Минстроя региона Анатолий Молев перешел на должность заместителя председателя правительства.

Глеб Никитин отметил, что Дмитрий Груничев за год зарекомендовал себя как эффективный и ответственный руководитель.

"Дмитрий Евгеньевич имеет, пожалуй, самое полное представление по всем вопросам стройки в регионе", - написал глава региона.

Также Глеб Никитин сообщил, что финалиста конкурса "Команды правительства" Ивана Каргина планируется назначить заместителем председателя правительства Нижегородской области в блоке у Сергея Морозова.

На этом посту он будет курировать министерство строительства и министерство градостроительной деятельности и развития агломераций.

"Работа этих ведомств должна быть максимально синхронизирована и эффективна для реализации градостроительного потенциала региона. Уверен, что кураторство Ивана Николаевича будет содействовать росту и развитию жилищного строительства!", - подчеркнул Глеб Никитин.

Ранее сообщалось, что Михаил Пучков стал министром образования и науки Нижегородской области.

Также напомним, что пост главы Минздрава Нижегородской области займёт замминистра Галина Михайлова.

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Теги:
Правительство Нижегородской области Строительство
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