Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
27 июля 2023 16:45  [106] Четыре кандидата в губернаторы Нижегородской области подали в избирком документы для регистрации
27 июля 2023 16:32  [105] Нижегородская делегация работает на саммите "Россия-Африка"
27 июля 2023 14:38  [198] Нижний Новгород и столица Республики Конго Браззавиль стали городами-побратимами
26 июля 2023 13:45  [436] Глеб Никитин: В кадровой политике нужно стремиться к совершенству
25 июля 2023 18:21  [366] Поддержка фронта и исполнение народной программы: "Единая Россия" подвела итоги весенней сессии
25 июля 2023 17:02  [668] Дмитрий Груничев возглавил Минстрой Нижегородской области на постоянной основе
25 июля 2023 12:24  [607] Глеб Никитин сдал документы в избирком Нижегородской области для регистрации участия в губернаторских выборах
25 июля 2023 11:34  [487] Делегации из 30 стран посетили Нижегородскую область с рабочими визитами в первом полугодии 2023 года
24 июля 2023 18:59  [739] Заседание Совета при полпреде президента России в ПФО прошло в Нижнем Новгороде
24 июля 2023 18:44  [727] Глеб Никитин и Александр Соколов подписали соглашение о сотрудничестве между Нижегородской и Кировской областями
Политика

Четыре кандидата в губернаторы Нижегородской области подали в избирком документы для регистрации

27 июля 2023 16:45  [106] Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Еще четыре кандидата в губернаторы Нижегородской области подали в облизбирком документы для регистрации. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.

Согласно информации, необходимые документы и листы поддержки с подписями представили Владислав Атмахов из партии ЛДПР, Владислав Егоров от КПРФ, Александр Быков от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", а также кандидат от "Гражданской силы" Илья Померанцев.

Сдача документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Нижегородской области стартовала 21 июля и продлится до 18:00 28 июля.

Глеб Никитин сдал документы в избирком Нижегородской области для регистрации участия в губернаторских выборах несколькими днями раньше.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

За ходом голосования будут следить более 2400 наблюдателей, в том числе блогеры.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph