Четыре кандидата в губернаторы Нижегородской области подали в избирком документы для регистрации

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Еще четыре кандидата в губернаторы Нижегородской области подали в облизбирком документы для регистрации. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.
Согласно информации, необходимые документы и листы поддержки с подписями представили Владислав Атмахов из партии ЛДПР, Владислав Егоров от КПРФ, Александр Быков от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", а также кандидат от "Гражданской силы" Илья Померанцев.
Сдача документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Нижегородской области стартовала 21 июля и продлится до 18:00 28 июля.
Глеб Никитин сдал документы в избирком Нижегородской области для регистрации участия в губернаторских выборах несколькими днями раньше.
Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.
За ходом голосования будут следить более 2400 наблюдателей, в том числе блогеры.
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