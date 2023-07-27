Четыре кандидата в губернаторы Нижегородской области подали в избирком документы для регистрации Политика

Фото: Кирилл Мартынов

Еще четыре кандидата в губернаторы Нижегородской области подали в облизбирком документы для регистрации. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.

Согласно информации, необходимые документы и листы поддержки с подписями представили Владислав Атмахов из партии ЛДПР, Владислав Егоров от КПРФ, Александр Быков от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", а также кандидат от "Гражданской силы" Илья Померанцев.

Сдача документов для регистрации кандидатов на выборах губернатора Нижегородской области стартовала 21 июля и продлится до 18:00 28 июля.

Глеб Никитин сдал документы в избирком Нижегородской области для регистрации участия в губернаторских выборах несколькими днями раньше.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

За ходом голосования будут следить более 2400 наблюдателей, в том числе блогеры.