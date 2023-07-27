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Общество

Случай заражения африканской чумой свиней выявлен в Семеновском районе

31 июля 2023 10:36  [108] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Случай заражения африканской чумой свиней выявлен в Семеновском районе. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Нижегородской области.

Согласно информации, вирус был выявлен 28 июля в материале, доставленного от туши домашней свиньи из деревни Шалдеж.

В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации очага АЧС и предотвращения распространения возбудителя особо опасного заболевания животных.

Напомним, на территории Воскресенского района района действует карантин по африканской чуме свиней. Здесь 10 июля вирус выявили в туше дикого кабана, а 13 июля заболевание зафиксировали у свиньи, доставленной из подсобного хозяйства.

Третий случай заражения АЧС в Воскресенском районе был зарегистрирован 19 июля. Заболевание выявили в материале, доставленного от трех туш диких кабанов.

В связи с распространением АЧС было принято решение об изъятии домашний свиней в деревнях Бараниха, Звягино, Лалакино, Борисовка и Урубково Воскресенского района. Владельцам животных будет выплачена компенсация.

Также напомним, что в конце мая АЧС обнаружили в Шарангском районе.

В соответствии с приказом Минсельхоза РФ от 6 сентября 2022 №583 с 1 марта 2023 года запрещается использование любых пищевых отходов для кормления свиней. В связи с этим следует приобретать корма только по ветеринарно-сопроводительным документам и проводить предварительную термическую обработку.

Владельцы свинокомплексов должны обеспечить работу предприятий в режиме "закрытого типа" с усилением дезинфекции всего автотранспорта и работы санитарных пропускников.

СПРАВКА:

Африканская чума свиней - заразная септическая болезнь домашних свиней, в том числе декоративных, и диких кабанов. Для человека АЧС не опасна, но наносит экономический ущерб от вынужденного уничтожения животных и продукции животноводства. На сегодня вакцины от АЧС и методов лечения этой болезни не существует. Возбудитель сохраняется в трупах свиней до 10 недель, в мясе от больных животных — 155 дней, в копчёной ветчине — до 5 месяцев, в навозе свинарников — до 3 месяцев.

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Теги:
АЧС Животные Семеновский городской округ
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