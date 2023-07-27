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Политика

Глеб Никитин зарегистрирован в качества кандидата на должность губернатора Нижегородской области.

31 июля 2023 13:10  [51] Политика

Фото: Избирательная комиссия Нижегородской области

Глеб Никитин зарегистрирован в качества кандидата на должность губернатора Нижегородской области. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.

Согласно информации, Глеб Никитин представил 76 листов с подписями нижегородских депутатов в его поддержку.

Все документы признаны соответствующими требованиям законодательства, а Глебу Никитину выдано удостоверение установленного образца.

Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.

За ходом голосования будут следить более 6000 наблюдателей, в том числе блогеры.

Также необходимые документы и листы поддержки с подписями для выдвижения на выборы представили Владислав Атмахов из партии ЛДПР, Владислав Егоров от КПРФ, Александр Быков от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", кандидат от "Гражданской силы" Илья Померанцев.

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Теги:
Выборы Глеб Никитин
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