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Глеб Никитин зарегистрирован в качества кандидата на должность губернатора Нижегородской области. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.
Согласно информации, Глеб Никитин представил 76 листов с подписями нижегородских депутатов в его поддержку.
Все документы признаны соответствующими требованиям законодательства, а Глебу Никитину выдано удостоверение установленного образца.
Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования.
За ходом голосования будут следить более 6000 наблюдателей, в том числе блогеры.
Также необходимые документы и листы поддержки с подписями для выдвижения на выборы представили Владислав Атмахов из партии ЛДПР, Владислав Егоров от КПРФ, Александр Быков от "Российской партии пенсионеров за социальную справедливость", кандидат от "Гражданской силы" Илья Померанцев.
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