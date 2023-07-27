Эксперт-мониторинг событий с 28 июля по 4 августа 2023 года от АНО "Минин-центр" Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Россия – Запад, борьба за мировое большинство

Эксперт "Минин-центра", к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов считает, что важным поставщиком новостей в последнее время стала Африка. Во-первых, 27-28 июля в Санкт-Петербурге состоялся российско-африканский саммит, а во-вторых, в Нигере, лидер которого, кстати, не приехал в Россию, произошел военный переворот. Наконец, незадолго до саммита Россия объявила о приостановлении своего участия в зерновой сделке, что как предполагается должно затронуть именно африканские страны.

Известно, что большинство Африки заняли нейтральную позицию относительно как российско-украинского конфликта, так и в отношении противостояния России с коллективным Западом. Здесь следует иметь в виду, что для африканских государств многие нарративы текущего конфликта являются достаточно отвлеченными, а ситуация нестабильности и вооруженного противостояния, в отличие от европейцев и американцев, для многих из них к сожалению остается частью повседневных реалий.

Многие африканские страны имеют тесные исторические связи с Россией как с правопреемницей СССР, а также память о поддержке в их борьбе с колониализмом. Как и многие незападные общества в текущей ситуации африканские государства получили возможности для своего рода политического маневра, основой чего стало избегание откровенной поддержки той или иной стороны в глобальном геополитическом противостоянии.

Не следует забывать и о больших запасах ресурсов для развития мировой экономики на африканском континенте, включая, прежде всего энергоресурсы и редкоземельные металлы. Это делает Африку привлекательным регионом для иностранных инвестиций как со стороны "старых колониальных держав" (Великобритания, Франция), так и со стороны новых игроков (США, Китай, Россия, Турция, Индия, ОАЭ и др.).

В работе саммита приняли участие 17 африканских лидеров, в том числе Сирил Рамафоса из ЮАР и Абдул-Фаттах ас-Сиси из Египта, ещё 5 стран были представлены премьер министрами, как например, Абий Ахмед из Эфиопии, а 23 в ранге заместителей глав государств или правительств или министров. При этом 9 стран вообще отказались от участия.

На первый взгляд кажется, что это явно неудача по сравнению с первым такого рода событием в Сочи в 2019 г., когда напомним, приняли участие все 54 африканские страны, а 45 были представлены главами государств или правительств. Однако ситуация выглядит сложнее. Саммит в Сочи проходил до начала Специальной военной операции в рамках совершенно другой международно-политической ситуации.

Не следует забывать, что для подавляющего большинства африканских стран текущая ситуация является серьезным вызовом. Их товарооборот с западными странами гораздо выше, чем с Россией, а свои валютные резервы они чаще всего хранят именно в западных банках.

Ясно, что даже если не принимать во внимание прямое давление, то не каждый африканский лидер сможет бросить вызов последствиям, с которыми его страна может потенциально столкнуться в случае обострения отношений с Западом. Сказанное применимо и к внутриполитическим процессам в большинстве африканских государств. Зачастую их лидеры избегают провоцирования ненужного дискурса со стороны оппозиции за счет нагнетания темы "поддержки российской позиции".

Такая ситуация была даже в довольно политически стабильной ЮАР, где президент Сирил Рамафоса как хозяин предстоящего саммита БРИКС предпочел не обострять ситуацию с возможным личным участием в нём В.Путина и сумел дипломатически разрешить ситуацию, чтобы не давать козыри в руки оппозиционного Демократического альянса накануне национальных выборов 2024 г.

Очевидно, что российское руководство принимает во внимание, что смена власти на фоне антироссийской риторики в любой стране континента будет явно хуже, чем некое "формальное понижение статуса" взаимных визитов. Кроме того, даже не представленные в ранге политических лидеров на саммите страны, тем не менее, приняли участие в его работе, а значит, фактически поддержали страну-организатора на фоне широко распространенных суждений в мировых масс-медиа о её дипломатической изоляции.

Сами результаты саммита можно оценивать по-разному. Однако здесь надо понимать, что в отличие, например от Европы с её развитыми интеграционными институтами, африканский континент ещё очень далёк от такого политического формата. Очевидно, что в отношениях с континентом ещё преобладают двусторонние межгосударственные соглашения, которые касаются инвестиций и поставок продовольствия, а также, скорее всего в последнее время касаются сферы безопасности и военно-технического сотрудничества.

Тем не менее, сам по себе саммит означает серьёзную дипломатическую победу РФ, что особенно заметно накануне намечаемой на 5-6 августа в Саудовской Аравии мирной конференции по Украине без участия России.

Также буквально накануне петербургского саммита произошел государственный переворот в Нигере. Это одна из ключевых стран так называемой французской Африки, институциональным воплощением которой является Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), старейшее интеграционное объединение на африканском континенте, созданное в 1975 году. Из 15 государств подавляющее большинство являются бывшими французскими колониями. При этом есть практика, согласно которой члены ЭКОВАС в рамках миротворческих функций вводят свои воинские контингенты в случае внутренней нестабильности в каком-либо из государств-членов организации. Так было, например, в случае с Кот д`Ивуар и Либерией в 2003 г., Гвинеей-Биссау в 2012 г.. Мали в 2013 г., Гамбией в 2017 г.

В этот раз 4 страны блока (Нигерия, Бенин, Сенегал и Кот д`Ивуар) поставили новому руководству страны ультиматум освободить арестованного президента страны до 6 августа. В противном случае они угрожают начать военную интервенцию, что в условиях отсутствия у Нигера собственного ПВО может привести к довольно быстрому захвату столицы страны – Ниамей путем высадки десанта в столичном аэропорте, в котором, не следует забывать, размещен и французский военный контингент.

Отличием данной ситуации стало то, что два соседних государства – Буркина-Фасо и Мали – в ответ пригрозили встать на защиту Нигера. Также поддержку новому руководству высказала Гвинея. Сложность ситуации придает тот факт, что Нигер – основной поставщик во Францию урана и золота. Также, а через территорию страны проектируется строительство Транссахарского газопровода от Гвинейского залива в направлении Алжира и далее в Европу. Учитывая стремление европейцев отказаться от российского газа и недостаток мощностей по его замещению, ситуация вокруг Нигера может затронуть интересы очень многих региональных и глобальных игроков.

Наконец, главным событием конца июля – начала августа стала приостановка участия России в зерновой сделке, очередной срок действия которой истекал 17 июля. Трудно сказать, в какой степени на это решение повлияла диверсия на Керченском мосту, поскольку, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение было принято ещё до указанного события. Интересно в этой связи заявление самого Путина, что мост не использовался в военных целях, что косвенно может подтверждать "скрытую" часть договоренностей о ненанесении ударов по мосту и о его неиспользовании для военно-логистических целей.

Несмотря на заявления отдельных комментаторов о чуть ли не изначальной невыгодности зерновой сделки для России или даже о "проявлении слабости российского руководство", следует указать, что оно преследовало, вполне конкретные, в том числе геополитические и военные интересы. По сути, в продлении сделки были заинтересованы Турция и Китай, роль которых трудно переоценить для российских интересов.

Не следует забывать и о внешнеполитическом имидже РФ, прежде всего для её потенциальных союзников среди незападных стран, критически зависящих от импорта продовольствия. С военной точки зрения, существование "безопасного коридора" для вывоза зерна создавало гарантии и на левом фланге южного направления российской оборонительной операции, так как, по сути, блокировало интенсификацию боевых действий в устье Днепра, в непосредственной близости от зерновых портовых терминалов. Не исключен вариант, что снижение напряженности вокруг Приднестровья, довольно уязвимого для России на данном этапе, также явилось следствием неких «гарантий» в рамках указанной сделки.

Сразу следует оговориться, что Россия не прекратила зерновую сделку, а лишь приостановила свое в ней участие. Сам по себе этот факт вызвал прекращение вывоза зерна из черноморских портов Украины, хотя бы по причине роста страховых издержек, связанных с рисками. Также России усилила интенсивность обстрелов как черноморских, так и дунайских портов Украины.

Известно, что пять африканских лидеров в ходе петербургского саммита обратились к Путину с просьбой о продлении соглашения. Кроме того, тема поставок зерна является одним из краеугольных камней африканского мирного плана по урегулированию конфликта, озвученного в ходе посещения рядом лидеров стран континента Киева и Москвы незадолго до саммита в Санкт-Петербурге.

Для России в этой связи важно, что вопрос о зерновом экспорте является частью международной повестки и вполне может рассматриваться как предмет для новых переговоров, включая более широкую проблематику, например, включения в сделку зерновых терминалов Новороссийска, Мариуполя и Бердянска.

Региональная тема – Перезагрузка региональной стратегии и динамичное развитие

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 27 июля 2023 г. глава Нижегородской области Глеб Никитин выступил с отчётом правительства региона за 2022 год и шире — за минувшую пятилетку — перед депутатами Законодательного собрания. Событие состоялось в качестве центрального публичного звена подготовки региона к новому губернаторскому циклу. Поэтому в орбите события состоит серия кадровых назначений в правительстве области, а также серия тематических стратегических экспертных сессий, проходивших в июле. Весь комплекс этой активности правительства области и губернатора отражает динамичное состояние региона, преодолевающего вызовы глобальной экономической блокады и восстанавливающегося после ковидной пандемии.

Данные отчёта губернатора показывают, что в Нижегородской области растет обрабатывающая промышленность, отличные результаты показывает аграрный комплекс, больше становится субъектов малого и среднего бизнеса. В инвестрейтинге регион занимаем 3 место (5 лет назад было всего лишь 70-е).

Развивается агломерация Нижнего Новгорода, в структуре которой реализуется целый ряд знаковых проектов: строится метро, ледовый дворец, модернизируется городской электротранспорт, в 10 раз увеличена особая экономическая зона "Кулибин", расширена ТОСЭР "Саров", строится ИТ-кампус, создается технопарк СПО в Нижполиграфе (Парк мастеров).

Отчётные материалы отражают позитивные перемены в региональной экономике, в т.ч. в вопросах мер поддержки промышленности и АПК, импортозамещения, экспорта и технологий, в сфере кадров и образования, занятости и в социальной сфере, в сфере здравоохранения, в вопросах строительства жилья, модернизации транспорта, дорожной сети, газификации и ЖКХ, экологии, в сфере обеспечения комфортной городской среды, культуры, в сфере молодёжной политики.

Новый формат подготовки региона к очередному губернаторскому циклу отражает серия кадровых назначений в правительстве области, которая является заблаговременной подготовкой правительства к началу нового финансового и проектного года. Появление в правительстве двух "варягов" из Санкт-Петербурга показывает, как работает трансферное окно горизонтальной ротации кадров муниципальных и государственных служащих, которое также частично привязано к рубежу завершения-начала финансово-проектного года. Новые назначения позволяют прогнозировать, что по соответствующим отраслевым направлениям предполагается создание новых проектных форматов на период 2024 г. и последующих лет.

Перезагрузка региональной стратегии побуждает к анализу того, что осталось недосказанным и обделённым опекой в предшествующий период. В этой части обращает на себя внимание то, в каком виде успехи больших федеральных и региональных проектов доступны конечному пользователю – ординарному жителю Нижегородской области.

Дополнительного внимания требует эргономика пространства "шаговой доступности", "последней мили", "расстояния рукопожатия", в которой проходит каждодневная жизнь нижегородца. Успешные финансовые результаты больших проектов не всегда "прорастают" в эти пространства и слабо присутствуют в них: дворовые проезды, бывает, остаются в образе "то яма, то канава", мусорные площадки частенько превращаются в мусорные кучки, создание щебёночных поселковых проездов на месте грунтовых дорог, создаёт новый дискомфорт для сельских пешеходов и велосипедистов и пр.

Другой предмет дополнительного внимания – это уровень амбициозности наших больших проектов. Здесь финансовый успех исполняемых проектов не всегда соединён с эффектом развития для предмета проектной деятельности. Например, ремонт транспортной развязки при Ольгино, похоже, не учитывал перспективы бурного строительства жилья в районе п. Новинки. В результате возникает риск того, что при увеличении населения этих новых территорий Н.Новгорода через пару лет ольгинская развязка станет причиной транспортной пробки (ремонт одного из мостов через Оку и вызванное им существенное увеличение транспортного потока через Ольгино показывает, как это может быть).

Обновление дорожных покрытий не всегда предполагает стратегическое повышение пропускной способности автотрассы и ёмкости ливневой канализации. В результате то там, то здесь улицы тонут то в пробках, то в дождевых потоках. Модернизация транспортной инфраструктуры Н.Новгорода не нацелена на то, чтобы унифицировать время нахождения в пути для пользователя общественного транспорта (развитие предполагает, что перемещение пассажира из любой точки "А" в любую точку "Б" городской агломерации укладывается примерно в один и тот же промежуток времени).

Потенциальные риски таких ситуаций состоит в том, что может происходить консервация инфраструктурного отставания и повышения стоимости последующего его преодоления. Обновлённая стратегия и команда правительства обрасти имеют достаточный потенциал, чтобы учитывать эти аспекты.

Муниципальная тема – Волонтеры и физкультурники

Эксперт "Минин-центра", председатель АНО "Общество любителей физической культуры и спорта "Морозко" Илья Горохов сообщает, что 15 июля состоялся благотворительный забег "От сердца к сердцу" в лесном массиве пос. Большого Козино. Организаторам удалось сформировать особую философию забега, которая заключается в том, что в этот день все, включая партнеров и спонсоров, делают всё безвозмездно, весь объем пожертвований идет в полном объеме в фонд НОНЦ. Особенно хочется отметить симбиоз доброты и здорового образа жизни.

Тем самым волонтеры добились невероятного драйва в глазах у всех причастных к этому забегу, все хотели помочь и стремились к максимальному успеху. Медали, призы, ресурс администрации Балахнинского района, вода, оборудование, туалеты, волонтеры, полиция, скорая помощь, ведущие, фотографы, судьи, хронометраж - все было безвозмездно ради этого доброго дела.

Удалось собрать 107300 рублей для Егора Гембицкого, подопечного Фонда НОНЦ. Участвовало 127 бегунов с открытым сердцем и желанием сотворить маленькое чудо! Волонтерское движение в Нижегородской области набирает обороты по всем направлениям. Граждане начинают все больше отвлекаться от своих внутренних проблем и объединяются для помощи другим оказавшихся в сложной жизненной ситуации, беря на себя определенную позитивную социальную нагрузку!