Изменения в правительстве Нижегородской обалсти
Кинопоказы под открытым небом в августе
Перечень услуг по "Карте Победы" будет расширен
Конкурс "Общественный транспорт. Добрые истории"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Политика

Эксперт-мониторинг событий с 28 июля по 4 августа 2023 года от АНО "Минин-центр"

04 августа 2023 19:10  [80] Политика

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Эксперты "Минин-центра" анализируют события уходящей недели, влияющие на социально-политическую ситуацию в России и Нижегородской области, в которых проявляются долговременные тенденции.

Федеральная тема – Россия – Запад, борьба за мировое большинство

Эксперт "Минин-центра", к.и.н., доцент ННГУ им.Н.И. Лобачевского Сергей Кривов считает, что важным поставщиком новостей в последнее время стала Африка. Во-первых, 27-28 июля в Санкт-Петербурге состоялся российско-африканский саммит, а во-вторых, в Нигере, лидер которого, кстати, не приехал в Россию, произошел военный переворот. Наконец, незадолго до саммита Россия объявила о приостановлении своего участия в зерновой сделке, что как предполагается должно затронуть именно африканские страны.   

Известно, что большинство Африки заняли нейтральную позицию относительно как российско-украинского конфликта, так и в отношении противостояния России с коллективным Западом. Здесь следует иметь в виду, что для африканских государств многие нарративы текущего конфликта являются достаточно отвлеченными, а ситуация нестабильности и вооруженного противостояния, в отличие от европейцев и американцев, для многих из них к сожалению остается частью повседневных реалий.

Многие африканские страны имеют тесные исторические связи с Россией как с правопреемницей СССР, а также память о поддержке в их борьбе с колониализмом. Как и многие незападные общества в текущей ситуации африканские государства получили возможности для своего рода политического маневра, основой чего стало избегание откровенной поддержки той или иной стороны в глобальном геополитическом противостоянии.

Не следует забывать и о больших запасах ресурсов для развития мировой экономики на африканском континенте, включая, прежде всего энергоресурсы и редкоземельные металлы. Это делает Африку привлекательным регионом для иностранных инвестиций как со стороны "старых колониальных держав" (Великобритания, Франция), так и со стороны новых игроков (США, Китай, Россия, Турция, Индия, ОАЭ и др.). 

В работе саммита приняли участие 17 африканских лидеров, в том числе Сирил Рамафоса из ЮАР и Абдул-Фаттах ас-Сиси из Египта, ещё 5 стран были представлены премьер министрами, как например, Абий Ахмед из Эфиопии, а 23 в ранге заместителей глав государств или правительств или министров. При этом 9 стран вообще отказались от участия.

На первый взгляд кажется, что это явно неудача по сравнению с первым такого рода событием в Сочи в 2019 г., когда напомним, приняли участие все 54 африканские страны, а 45 были представлены главами государств или правительств. Однако ситуация выглядит сложнее. Саммит в Сочи проходил до начала Специальной военной операции в рамках совершенно другой международно-политической ситуации.

Не следует забывать, что для подавляющего большинства африканских стран текущая ситуация является серьезным вызовом. Их товарооборот с западными странами гораздо выше, чем с Россией, а свои валютные резервы они чаще всего хранят именно в западных банках.

Ясно, что даже если не принимать во внимание прямое давление, то не каждый африканский лидер сможет бросить вызов последствиям, с которыми его страна может потенциально столкнуться в случае обострения отношений с Западом. Сказанное применимо и к внутриполитическим процессам в большинстве африканских государств. Зачастую их лидеры избегают провоцирования ненужного дискурса со стороны оппозиции за счет нагнетания темы "поддержки российской позиции".

Такая ситуация была даже в довольно политически стабильной ЮАР, где президент Сирил Рамафоса как хозяин предстоящего саммита БРИКС предпочел не обострять ситуацию с возможным личным участием в нём В.Путина и сумел дипломатически разрешить ситуацию, чтобы не давать козыри в руки оппозиционного Демократического альянса накануне национальных выборов 2024 г.

Очевидно, что российское руководство принимает во внимание, что смена власти на фоне антироссийской риторики в любой стране континента будет явно хуже, чем некое "формальное понижение статуса" взаимных визитов. Кроме того, даже не представленные в ранге политических лидеров на саммите страны, тем не менее, приняли участие в его работе, а значит, фактически поддержали страну-организатора на фоне широко распространенных суждений в мировых масс-медиа о её дипломатической изоляции. 

Сами результаты саммита можно оценивать по-разному. Однако здесь надо понимать, что в отличие, например от Европы с её развитыми интеграционными институтами, африканский континент ещё очень далёк от такого политического формата. Очевидно, что в отношениях с континентом ещё преобладают двусторонние межгосударственные соглашения, которые касаются инвестиций и поставок продовольствия, а также, скорее всего в последнее время касаются сферы безопасности и военно-технического сотрудничества.

Тем не менее, сам по себе саммит означает серьёзную дипломатическую победу РФ, что особенно заметно накануне намечаемой на 5-6 августа  в Саудовской Аравии мирной конференции по Украине без участия России.    

Также буквально накануне петербургского саммита произошел государственный переворот в Нигере. Это одна из ключевых стран так называемой французской Африки, институциональным воплощением которой является Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), старейшее интеграционное объединение на африканском континенте, созданное в 1975 году. Из 15 государств подавляющее большинство являются бывшими французскими колониями. При этом есть практика, согласно которой члены ЭКОВАС в рамках миротворческих функций вводят свои воинские контингенты в случае внутренней нестабильности в каком-либо из государств-членов организации. Так было, например, в случае с Кот д`Ивуар и Либерией в 2003 г., Гвинеей-Биссау в 2012 г.. Мали в 2013 г., Гамбией в 2017 г.

В этот раз 4 страны блока (Нигерия, Бенин, Сенегал и Кот д`Ивуар) поставили новому руководству страны ультиматум освободить арестованного президента страны до 6 августа. В противном случае они угрожают начать военную интервенцию, что в условиях отсутствия у Нигера собственного ПВО может привести к довольно быстрому захвату столицы страны – Ниамей путем высадки десанта в столичном аэропорте, в котором, не следует забывать, размещен и французский военный контингент.

Отличием данной ситуации стало то, что два соседних государства – Буркина-Фасо и Мали – в ответ пригрозили встать на защиту Нигера. Также поддержку новому руководству высказала Гвинея. Сложность ситуации придает тот факт, что Нигер – основной поставщик во Францию урана и золота. Также, а через территорию страны проектируется строительство Транссахарского газопровода от Гвинейского залива в направлении Алжира и далее в Европу. Учитывая стремление европейцев отказаться от российского газа и недостаток мощностей по его замещению, ситуация вокруг Нигера может затронуть интересы очень многих региональных и глобальных игроков. 

Наконец, главным событием конца июля – начала августа стала приостановка участия России в зерновой сделке, очередной срок действия которой истекал 17 июля. Трудно сказать, в какой степени на это решение повлияла диверсия на Керченском мосту, поскольку, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение было принято ещё до указанного события. Интересно в этой связи заявление самого Путина, что мост не использовался в военных целях, что косвенно может подтверждать "скрытую" часть договоренностей о ненанесении ударов по мосту и о его неиспользовании для военно-логистических целей.

Несмотря на заявления отдельных комментаторов о чуть ли не изначальной невыгодности зерновой сделки для России или даже о "проявлении слабости российского руководство", следует указать, что оно преследовало, вполне конкретные, в том числе геополитические и военные интересы. По сути, в продлении сделки были заинтересованы Турция и Китай, роль которых трудно переоценить для российских интересов.

Не следует забывать и о внешнеполитическом имидже РФ, прежде всего для её потенциальных союзников среди незападных стран, критически зависящих от импорта продовольствия. С военной точки зрения, существование "безопасного коридора" для вывоза зерна создавало гарантии и на левом фланге южного направления российской оборонительной операции, так как, по сути, блокировало интенсификацию боевых действий в устье Днепра, в непосредственной близости от зерновых портовых терминалов. Не исключен вариант, что снижение напряженности вокруг Приднестровья, довольно уязвимого для России на данном этапе, также явилось следствием неких «гарантий» в рамках указанной сделки.

Сразу следует оговориться, что Россия не прекратила зерновую сделку, а лишь приостановила свое в ней участие. Сам по себе этот факт вызвал прекращение вывоза зерна из черноморских портов Украины, хотя бы по причине роста страховых издержек, связанных с рисками. Также России усилила интенсивность обстрелов как черноморских, так и дунайских портов Украины.

Известно, что пять африканских лидеров в ходе петербургского саммита обратились к Путину с просьбой о продлении соглашения. Кроме того, тема поставок зерна является одним из краеугольных камней африканского мирного плана по урегулированию конфликта, озвученного в ходе посещения рядом лидеров стран континента Киева и Москвы незадолго до саммита в Санкт-Петербурге.

Для России в этой связи важно, что вопрос о зерновом экспорте является частью международной повестки и вполне может рассматриваться как предмет для новых переговоров, включая более широкую проблематику, например, включения в сделку зерновых терминалов Новороссийска, Мариуполя и Бердянска.

Региональная тема – Перезагрузка региональной стратегии и динамичное развитие                                                            

Эксперт "Минин-центра", профессор НИУ РАНХ и ГС, д.филос.н. Андрей Дахин отмечает, что 27 июля 2023 г. глава Нижегородской области Глеб Никитин выступил с отчётом правительства региона за 2022 год и шире — за минувшую пятилетку — перед депутатами Законодательного собрания. Событие состоялось в качестве центрального публичного звена подготовки региона к новому губернаторскому циклу. Поэтому в орбите события состоит серия кадровых назначений в правительстве области, а также серия тематических стратегических экспертных сессий, проходивших в июле. Весь комплекс этой активности правительства области и губернатора отражает динамичное состояние региона, преодолевающего вызовы глобальной экономической блокады и восстанавливающегося после ковидной пандемии.

Данные отчёта губернатора показывают, что в Нижегородской области растет обрабатывающая промышленность, отличные результаты показывает аграрный комплекс, больше становится субъектов малого и среднего бизнеса. В инвестрейтинге регион занимаем 3 место (5 лет назад было всего лишь 70-е).

Развивается агломерация Нижнего Новгорода, в структуре которой реализуется целый ряд знаковых проектов: строится метро, ледовый дворец, модернизируется городской электротранспорт, в 10 раз увеличена особая экономическая зона "Кулибин", расширена ТОСЭР "Саров", строится ИТ-кампус, создается технопарк СПО в Нижполиграфе (Парк мастеров).

Отчётные материалы отражают позитивные перемены в региональной экономике, в т.ч. в вопросах мер поддержки промышленности и АПК, импортозамещения, экспорта и технологий, в сфере кадров и образования, занятости и в социальной сфере, в сфере здравоохранения, в вопросах строительства жилья, модернизации транспорта, дорожной сети, газификации и ЖКХ, экологии, в сфере обеспечения комфортной городской среды, культуры, в сфере молодёжной политики. 

Новый формат подготовки региона к очередному губернаторскому циклу отражает серия кадровых назначений в правительстве области, которая является заблаговременной подготовкой правительства к началу нового финансового и проектного года. Появление в правительстве двух "варягов" из Санкт-Петербурга показывает, как работает трансферное окно горизонтальной ротации кадров муниципальных и государственных служащих, которое также частично привязано к рубежу завершения-начала финансово-проектного года. Новые назначения позволяют прогнозировать, что по соответствующим отраслевым направлениям предполагается создание новых проектных форматов на период 2024 г. и последующих лет.

Перезагрузка региональной стратегии побуждает к анализу того, что осталось недосказанным и обделённым опекой в предшествующий период. В этой части обращает на себя внимание то, в каком виде успехи больших федеральных и региональных проектов доступны конечному пользователю – ординарному жителю Нижегородской области.

Дополнительного внимания требует эргономика пространства "шаговой доступности", "последней мили", "расстояния рукопожатия", в которой проходит каждодневная жизнь нижегородца. Успешные финансовые результаты больших проектов не всегда "прорастают" в эти пространства и слабо присутствуют в них: дворовые проезды, бывает, остаются в образе "то яма, то канава", мусорные площадки частенько превращаются в мусорные кучки, создание щебёночных поселковых проездов на месте грунтовых дорог, создаёт новый дискомфорт для сельских пешеходов и велосипедистов и пр.

Другой предмет дополнительного внимания – это уровень амбициозности наших больших проектов. Здесь финансовый успех исполняемых проектов не всегда соединён с эффектом развития для предмета проектной деятельности. Например, ремонт транспортной развязки при Ольгино, похоже, не учитывал перспективы бурного строительства жилья в районе п. Новинки. В результате возникает риск того, что при увеличении населения этих новых территорий Н.Новгорода через пару лет ольгинская развязка станет причиной транспортной пробки (ремонт одного из мостов через Оку и вызванное им существенное увеличение транспортного потока через Ольгино показывает, как это может быть).

Обновление дорожных покрытий не всегда предполагает стратегическое повышение пропускной способности автотрассы и ёмкости ливневой канализации. В результате то там, то здесь улицы тонут то в пробках, то в дождевых потоках. Модернизация транспортной инфраструктуры Н.Новгорода не нацелена на то, чтобы унифицировать время нахождения в пути для пользователя общественного транспорта (развитие предполагает, что перемещение пассажира из любой точки "А" в любую точку "Б" городской агломерации укладывается примерно в один и тот же промежуток времени).

Потенциальные риски таких ситуаций состоит в том, что может происходить консервация инфраструктурного отставания и повышения стоимости последующего его преодоления. Обновлённая стратегия и команда правительства обрасти имеют достаточный потенциал, чтобы учитывать эти аспекты. 

Муниципальная тема – Волонтеры и физкультурники

Эксперт "Минин-центра", председатель АНО "Общество любителей физической культуры и спорта "Морозко" Илья Горохов сообщает, что 15 июля состоялся благотворительный забег "От сердца к сердцу" в лесном массиве пос. Большого Козино. Организаторам удалось сформировать особую философию забега, которая заключается в том, что в этот день все, включая партнеров и спонсоров, делают всё безвозмездно, весь объем пожертвований идет в полном объеме в фонд НОНЦ. Особенно хочется отметить симбиоз доброты и здорового образа жизни.

Тем самым волонтеры добились невероятного драйва в глазах у всех причастных к этому забегу, все хотели  помочь и стремились к максимальному успеху. Медали, призы, ресурс администрации Балахнинского района, вода, оборудование, туалеты, волонтеры, полиция, скорая помощь, ведущие, фотографы, судьи, хронометраж - все было безвозмездно ради этого доброго дела.

Удалось собрать 107300 рублей для Егора Гембицкого, подопечного Фонда НОНЦ. Участвовало 127 бегунов с открытым сердцем и желанием сотворить маленькое чудо! Волонтерское движение в Нижегородской области набирает обороты по всем направлениям. Граждане начинают все больше отвлекаться от своих внутренних проблем и объединяются для помощи другим оказавшихся в сложной жизненной ситуации, беря на себя определенную позитивную социальную нагрузку!

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
забег Международное сотрудничество Стратегия развития
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph