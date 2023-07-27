Сто тысяч операторов БПЛА отберут в России в рамках реализации нового нацпроекта

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В России сформирован национальный проект по развитию беспилотных авиасистем (БАС). Его утверждение запланировано до 1 сентября 2023 года.
На первоначальном этапе нацпроекта понадобится минимум 100 тысяч операторов БПЛА. Об этом в рамках проектно-образовательного интенсива "Архипелаг-2023" заявил замглавы Росавиации Андрей Добряков.
Как сообщает телеканал "360" со ссылкой на слова Добрякова, в Росавиации зарегистрировано более 100 тысяч дронов. Из расчёта "один дрон - один оператор" для их обслуживания в текущем году потребуется порядка 100 тысяч официальных операторов.
При этом, по подсчётам Минпромторга, к 2030 году парк БПЛА ежегодно будет увеличиваться на 100 тысяч экземпляров.
Замглавы Росавиации отметил, что госкорпорация начнёт исследования, каким количеством БПЛА может управлять один человек, а также какие именно дроны нужны государству, - чтобы определить оптимальное число операторов.
Ранее сообщалось, правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года. В течение 6,5 ближайших лет в стране должна появиться отрасль экономики, связанная с созданием и использованием гражданских беспилотников. БПЛА будут интегрированы в единое воздушное пространство страны.
При этом Владимир Путин поручил увеличить производство российских беспилотников.
Напомним, в Нижегородской области на базе учебно-методического центра по ГОЧС им. Чуйкова прошли обучение первые специалисты в области БПЛА.
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