Агитационный период в нижегородских СМИ накануне выборов стартует 12 августа Политика

Агитационный период в СМИ Нижегородской области стартует 12 августа и продлится до 7 сентября включительно. Об этом сообщили в региональном Избиркоме.

4 августа в облизбиркоме была проведена жеребьёвка по распределению бесплатного эфирного времени и бесплатной печатной площади для проведения предвыборной агитации на выборах губернатора. 7 августа жеребьёвки прошли в муниципальных образованиях области.

Напомним, в Единый день голосования 10 сентября в Нижегородской области пройдут выборы губернатора, а также дополнительные и повторные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований области.

Процедура будет организована с применением электронного голосования.

На выборы губернатора Нижегородской области зарегистрировано пять кандидатов.

В Избиркоме добавили, что в 23 муниципальных и городских округах проводятся 24 избирательные кампании, планируются к замещению 32 мандата.

Ранее сообщалось, что уже более 17 тысяч заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании подано в Нижегородской области. Это не финальные цифры: выбрать такой вариант голосования на предстоящих выборах можно до 4 сентября включительно