Аудит кода: необходимость проведения

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Независимо от того, рассматриваете ли вы цифровое приложение, веб-сайт или нативное приложение, есть большая вероятность, что вам потребуется провести аудит кода https://rtmtech.ru/services/audit-programmnogo-koda/. Он подразумевает глубокий и всесторонний анализ исходного кода в проекте. Его цель – уменьшить количество ошибок до того, как программное обеспечение будет выпущено. Теперь, когда мы знаем, что это такое, давайте рассмотрим подробности.

Когда проводить аудит кода?

Некоторые наиболее уязвимые типы кода и возникающие ситуации являются поводом для проведения аудита. Есть несколько распространенных случаев, когда используется C# и Java. Это благодатная почва для проблем. Язык C исторически был одним из лучших для проведения оценки, но с тех пор он сильно устарел.

Python, с другой стороны, представляет меньше уязвимостей, что снижает вероятность того, что потребуется аудит. Как правило, любая среда, в которой меньше возможностей для ошибок, делает процесс гораздо более гладким.

Существует цифровой и аналоговый подход

Первый заключается в использовании специализированного программного обеспечения, которое может распознать общие проблемы. Но само по себе программное обеспечение неэффективно для выявления всего.

Вот почему я рекомендую использовать человеческий подход в дополнение к программному. Аудит кода также должен проводиться вручную опытным разработчиком или архитектором.

Примечание: Люди помогают программному обеспечению, а не наоборот.

Аудит критических компонентов может проводиться как отдельно, так и вместе со всей программой. Самое главное – определить приоритеты. Одной из таких областей интереса является вредоносный код, связанный с библиотеками. Он имеет приоритет перед некоторыми низкоприоритетными областями с гораздо меньшим риском. Примером может служить код на стороне клиента, который не связывается с сервером.

Примеров может быть множество. Но сейчас мы их рассматривать не будем. Лучше подробнее изучим процесс аудита программного кода.

Процесс аудита программного кода

Введение

Первым шагом является определение ваших бизнес-целей и требований. Какие аспекты требуют наибольшей оптимизации, и хотите ли вы ими заниматься? Обязательно согласитесь с установленным процессом, который будет соответствовать потребностям вашей организации.

Оценка архитектуры

Следующим этапом будет проведение обзора кода проекта и документирование ключевых областей структуры кода. Здесь мы оценим уровень ремонтопригодности кода, прежде чем классифицировать риски и потенциальные затраты.

Элементы, предназначенные для оценки, включают в себя фронтенд и бэкенд, а также контейнеры, плоскости данных, сертификаты и драйверы.

Анализ статического кода

Используя набор инструментов статического анализа, ваша команда разработчиков программного обеспечения должна иметь возможность протестировать каждый компонент проекта. Это позволит выявить случаи дублирования кода, а также множество других потенциальных проблем безопасности.

Язык программирования кода может в конечном итоге определить тип инструмента, который вам понадобится. Это могут быть CodeClimate, CSSLint, Pylint, RailsBestPractices, Reek, Rubocop и другие.

Проверка вручную

Это упоминание о столь необходимом человеческом контакте. На этом этапе старшие разработчики проводят осмотр и диагностику. Здесь разработчики занимаются анализом "второго слоя" кода проекта. Выводы также документируются на этом этапе.

Несмотря на то, что на этом этапе выполняются те же задачи, что и на предыдущем, этот этап является защитой от любых потенциальных сбоев в работе программного обеспечения.

Разработчики также предоставляют ценную информацию благодаря своему опыту и субъективности. В данном случае их ноу-хау обеспечивает надежное проектирование базы данных, покрытие тестами, структуру данных и другие факторы.

Масштабирование и инфраструктура

Код может содержать узкие места или блокировки. Когда это встречается с нарушенной инфраструктурой, они могут вызвать проблемы масштабируемости системных функций. Средством решения этой проблемы является тестирование приложений на проникновение, в ходе которого мы обнаруживаем уязвимости. Это, однако, не раскрывает местонахождение исходного кода.

Вы можете представить это как симуляцию атаки. Задача – запустить различные методы атаки, не жалея при этом сил. Это нацелено на вероятные точки доступа в вашу систему. В конечном итоге целью будет "вывести из строя" приложение.

Будьте уверены – это контролируемый процесс. Ваша ИТ-инфраструктура не будет повреждена.

Исследование и выводы

Когда «пыль осядет», мы составляем отчет об ущербе. Эта оценка также представляет собой совокупность анализа ваших ключевых компонентов. Она состоит из следующих оценок:

Обзор хранилища данных

Оценка производительности

Обзор методов тестирования безопасности

Обзор автоматизации

Составление рекомендаций

В зависимости от оценки заказчика вам может быть предложено переписать код или просто пересмотреть его. Однако это лишь пример – точный перечень рекомендаций составляется в зависимости от результатов проведённого тестирования, а для каждого заказчика они индивидуальны.

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