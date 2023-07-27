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Аудит кода: необходимость проведения

11 августа 2023 11:14  [77]

erid: Kra246aPw 

Независимо от того, рассматриваете ли вы цифровое приложение, веб-сайт или нативное приложение, есть большая вероятность, что вам потребуется провести аудит кода https://rtmtech.ru/services/audit-programmnogo-koda/. Он подразумевает глубокий и всесторонний анализ исходного кода в проекте. Его цель – уменьшить количество ошибок до того, как программное обеспечение будет выпущено. Теперь, когда мы знаем, что это такое, давайте рассмотрим подробности.

Когда проводить аудит кода?

Некоторые наиболее уязвимые типы кода и возникающие ситуации являются поводом для проведения аудита. Есть несколько распространенных случаев, когда используется C# и Java. Это благодатная почва для проблем. Язык C исторически был одним из лучших для проведения оценки, но с тех пор он сильно устарел.

Python, с другой стороны, представляет меньше уязвимостей, что снижает вероятность того, что потребуется аудит. Как правило, любая среда, в которой меньше возможностей для ошибок, делает процесс гораздо более гладким.

Существует цифровой и аналоговый подход

Первый заключается в использовании специализированного программного обеспечения, которое может распознать общие проблемы. Но само по себе программное обеспечение неэффективно для выявления всего.

Вот почему я рекомендую использовать человеческий подход в дополнение к программному. Аудит кода также должен проводиться вручную опытным разработчиком или архитектором.

Примечание: Люди помогают программному обеспечению, а не наоборот.

Аудит критических компонентов может проводиться как отдельно, так и вместе со всей программой. Самое главное – определить приоритеты. Одной из таких областей интереса является вредоносный код, связанный с библиотеками. Он имеет приоритет перед некоторыми низкоприоритетными областями с гораздо меньшим риском. Примером может служить код на стороне клиента, который не связывается с сервером.

Примеров может быть множество. Но сейчас мы их рассматривать не будем. Лучше подробнее изучим процесс аудита программного кода.

Процесс аудита программного кода

Введение

Первым шагом является определение ваших бизнес-целей и требований. Какие аспекты требуют наибольшей оптимизации, и хотите ли вы ими заниматься? Обязательно согласитесь с установленным процессом, который будет соответствовать потребностям вашей организации.

Оценка архитектуры

Следующим этапом будет проведение обзора кода проекта и документирование ключевых областей структуры кода. Здесь мы оценим уровень ремонтопригодности кода, прежде чем классифицировать риски и потенциальные затраты.

Элементы, предназначенные для оценки, включают в себя фронтенд и бэкенд, а также контейнеры, плоскости данных, сертификаты и драйверы.

Анализ статического кода

Используя набор инструментов статического анализа, ваша команда разработчиков программного обеспечения должна иметь возможность протестировать каждый компонент проекта. Это позволит выявить случаи дублирования кода, а также множество других потенциальных проблем безопасности.

Язык программирования кода может в конечном итоге определить тип инструмента, который вам понадобится. Это могут быть CodeClimate, CSSLint, Pylint, RailsBestPractices, Reek, Rubocop и другие.

Проверка вручную

Это упоминание о столь необходимом человеческом контакте. На этом этапе старшие разработчики проводят осмотр и диагностику. Здесь разработчики занимаются анализом "второго слоя" кода проекта. Выводы также документируются на этом этапе.

Несмотря на то, что на этом этапе выполняются те же задачи, что и на предыдущем, этот этап является защитой от любых потенциальных сбоев в работе программного обеспечения.

Разработчики также предоставляют ценную информацию благодаря своему опыту и субъективности. В данном случае их ноу-хау обеспечивает надежное проектирование базы данных, покрытие тестами, структуру данных и другие факторы.

Масштабирование и инфраструктура

Код может содержать узкие места или блокировки. Когда это встречается с нарушенной инфраструктурой, они могут вызвать проблемы масштабируемости системных функций. Средством решения этой проблемы является тестирование приложений на проникновение, в ходе которого мы обнаруживаем уязвимости. Это, однако, не раскрывает местонахождение исходного кода.

Вы можете представить это как симуляцию атаки. Задача запустить различные методы атаки, не жалея при этом сил. Это нацелено на вероятные точки доступа в вашу систему. В конечном итоге целью будет "вывести из строя" приложение.

Будьте уверены – это контролируемый процесс. Ваша ИТ-инфраструктура не будет повреждена.

Исследование и выводы

Когда «пыль осядет», мы составляем отчет об ущербе. Эта оценка также представляет собой совокупность анализа ваших ключевых компонентов. Она состоит из следующих оценок:

  • Обзор хранилища данных
  • Оценка производительности
  • Обзор методов тестирования безопасности
  • Обзор автоматизации

Составление рекомендаций

В зависимости от оценки заказчика вам может быть предложено переписать код или просто пересмотреть его. Однако это лишь пример – точный перечень рекомендаций составляется в зависимости от результатов проведённого тестирования, а для каждого заказчика они индивидуальны.

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