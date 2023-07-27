Более 400 патрулирований прошло в лесах Нижнего Новгорода с начала пожароопасного сезона Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 400 патрулирований прошло в лесах Нижнего Новгорода с начала пожароопасного сезона. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС Нижнего Новгорода".

Согласно информации, из-за жары патрулирование городских лесов было усилено.

Один из таких профилактических рейдов прошел на территории Сормовского участкового лесничества.

В Сормовском районе с 15 апреля прошло более 120 проверок. Специалисты провели работы по дноуглублению пожарных водоемов и обновили знаки этих объектов. Также со свалок было вывезено более 4 тысяч кубометров мусора.

Кроме того, 22 шлагбаума были переведены в закрытое состояние.

Ранее сообщалось, что высокая пожароопасность лесов установится в Нижегородской области до 14 августа.

Поскольку в регионе введён особый противопожарный режим на землях лесного фонда, то при наступлении IV-V классов пожарной опасности действует запрет на посещение гражданами лесов.

За нарушение этих требований предусматривается административный штраф: для граждан - 15-30 тысяч рублей; для юрлиц - 100-400 тысяч рублей. Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее пожар.