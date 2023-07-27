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Общество

Первую балку кровли установили над центральной ареной нового ледового дворца на Стрелке

11 августа 2023 18:14  [36] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Первую 60-метровую балку кровли установили над центральной ареной нового ледового дворца. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Согласно информации, на стройплощадка уже смонтировано более 8,8 тысяч тонн металлоконструкций, что составляет почти половину от общего объема.

На площадке для монтажа подготовлены еще 2 тысячи тонн конструкций.

Работы идут в соответствии с графиком.

Напомним, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время рабочей встречи с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным заявил, что строительство ледовой арены может завершиться уже в следующем году.

Работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. В начале августа текущего года на ледовой арене стартовал монтаж каркаса кровли.

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Теги:
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