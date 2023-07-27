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Решение для маркетплейсов и интернет-магазинов от компании "IDX"

15 августа 2023 15:53  [1]

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Доставка товаров из зарубежных интернет-магазинов требует особого подхода. На таможне возникает огромное количество вопросов. Покупатель обязан предоставить всю эту информацию. Зачастую, клиенты указывают неверную информацию. На покупателей накладывают штрафы, и компания-поставщик получает свою посылку обратно.

Решения для маркетплейсов и интернет-магазинов предлагает компания "IDX". На данный момент компания считается ведущим провайдером услуг, которая позволяет покупателям правильно пройти верификацию. Онлайн-взаимодействие с продавцами станет намного проще.

У нас работают высококвалифицированные специалисты, которые прекрасно разбираются в данном вопросе. Благодаря грамотному подходу удается внедрить прикладные решения и работать в разных направлениях.

Сервис удобен тем, что дает возможность каждому человеку, а также предпринимателям, проверять самые разные данные и пройти верификацию без каких-либо проблем. Сотрудничество со специалистами позволяет получить высокую оценку, и таможня поймет, что перед ними благонадежный клиент.

Онлайн идентификации личности и верификации документов – это отличное решение для тех, кто не может решить проблему самостоятельно. На данный момент с компанией "IDX" сотрудничает огромное количество клиентов. Среди клиентов есть крупные бизнесмены, которые обеспечивают большую часть рынка.

Если верить статистике, то данным сервисом пользуются крупные компании, работающие в разных направлениях. Помимо частных лиц с нами сотрудничают и государственные структуры. Взаимодействие с разными компаниями позволяет внедрять разнообразные интерфейсы и взаимодействовать с компаниями в разных направлениях.

Как проводится проверка?

Специалисты нашей компании могут с легкостью осуществить проверку продавцов, которые работают на маркетплейсах. В процессе проверки у специалистов получается проверить основные документы. А также узнать, является ли сделка благонадежной или могут возникнуть какие-то проблемы.

Если таким образом покупатель хочет приобрести автомобиль, то специалисты проверят все необходимые документы и клиент получит полный отчет о состоянии транспортного средства.

Благодаря современным технологиям получается полностью нейтрализовать мошенников. Клиенту стоит предоставить все необходимые документы. В некоторых случаях достаточно дать свое соглашение по телефону. Компания заинтересована в постоянном сотрудничестве и специалисты стараются найти индивидуальный подход к каждому клиенту.

Реклама. ООО "Системы управления идентификацией". iidx.ru

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