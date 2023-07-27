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Общество

Двадцать проектов стали лауреатами премии Нижнего Новгорода

17 августа 2023 18:07  [174] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев вручил премии Нижнего Новгорода авторам 20 проектов-победителей. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

"Все, кто победил, и все, кто участвовал, подготовили замечательные проекты, которые объединяет, в первую очередь, любовь и неравнодушие к своему родному городу!", - отметил мэр.

Так, в номинации "Инновации и цифровые технологии" победил проект "Умная библиотека" по созданию высокотехнологичного культурного центра. В нем будет можно, например, с помощью станции самообслуживания найти любую книгу, а потом разыскать ее на полке.

В новой номинации "Родительское просвещение" победил Дворец детского творчества имени Чкалова с проектом "Городской родительский университет педагогических знаний". На средства премии будут закуплены мебель и оборудование.

Со списком всех победителей можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, в этом году на соискание премии Нижнего Новгорода было подано 189 заявок.

В 2022 году на премию города было подано 94 заявок, из которых 34 дошли до финала. Авторы 15 проектов стали лауреатами премии города Нижнего Новгорода.

В этом году размер премии был увеличен до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что знак отличия "Почетный ветеран города Нижнего Новгорода" вручили 10 нижегородцам.

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Теги:
Администрация Нижнего Новгорода Премия
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