Нижегородский НОЦ начал приём заявок на грантовый конкурс научных проектов Общество

Нижегородский научно-образовательный центр (НОЦ) начал приём заявок на конкурс научно-технических проектов среди своих участников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Замгубернатора Андрей Саносян напомнил, что в середине августа федеральное правительство приняло решение о выделении Нижегородскому НОЦ финансирования в размере 121 млн рублей.

Поскольку основная часть этих средств будет направлена на финансовую поддержку проектов участников центра, важно распределить ресурсы оперативно для скорейшего достижения реального результата.

Согласно информации, размер каждого гранта составит от 1 до 10 млн рублей. Участник НОЦ может представить на конкурс до пяти проектов, которые будут оцениваться по ряду ключевых показателей: соответствие основным направлениям деятельности НОЦ, инновационный характер, наличие потенциала для коммерциализации результата проекта.

Директор Нижегородского НОЦ Тимур Халитов подчеркнул, что главная цель конкурса – выявить лучшие проекты, наиболее перспективные с точки зрения внедрения разработанных технологий на предприятиях.

"Объём поддержки будет достаточным для создания, например, пилотной установки, выпуска опытной партии продукта или разработки конструкторской документации", - отметил он

Тимур Халитов также рассказал, что за время работы НОЦ удалось поддержать больше 60 инновационных проектов на сумму свыше 260 млн рублей.

Благодаря этому участники Нижегородского НОЦ успешно завершили такие проекты, как КВМ-коммутатор, система управления химическим производством, кормовая добавка для крупного рогатого скота, система управления микроклиматом помещений, производство высокоэффективных смазочных масел.

Напомним, сейчас участниками Нижегородского НОЦ являются 64 организации: вузы, научные институты, коммерческие компании.

Сбор заявок продлится до 21 сентября, победителей конкурса определит конкурсная комиссия. Подробности о конкурсе можно изучать по ссылке.

Напомним, НОЦ в Нижегородской области был одним из первых пяти научно-образовательных центров, созданных в России в рамках национального проекта "Наука" (сейчас "Наука и университеты").

Ранее сообщалось, что Нижегородский НОЦ с 2019 года привлек почти 1 млрд рублей на научные разработки.

Также напомним, что около 200 специалистов пройдут обучение в рамках образовательной программы Нижегородского НОЦ до конца года.