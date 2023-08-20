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Общество

Карантин по птичьему гриппу снят в Нижегородской области

21 августа 2023 17:24  [137] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Карантин по птичьему гриппу снят в Нижегородской области. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по региону.

Согласно информации, карантин был отменен на территории Шарангского и Богородского районов, а также в городском округе город Дзержинск.

В ходе заседания Комиссии по организации охраны территории Нижегородской области от заноса заразных болезней животных были подвены итоги мероприятий по ликвидации очагов инфекции в этих районах.

Напомним, в мае птичий грипп был выявлен в биологическом материале, отобранной у дикой чайки в НООиР "Добровский пруд". В колонии, в которых был выявлен очаг заболевания, насчитывается не менее 500 чаек.

Из-за угрозы распространения птичьего гриппа в 11 деревнях была изъята домашняя птица.

В июне для предотвращения распространения болезни в Нижегородской области разрешили охоту на чаек.

Кроме того, в июле домашнюю птицу изъяли в Дзержинске и Богородском районе.

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Теги:
Инфекция Птицы Россельхознадзор
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