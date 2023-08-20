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Общество

Архивная выставка "Город Горький - Курской дуге: на фронте и в тылу" представлена в Центральной библиотеке им. Ленина

23 августа 2023 16:56  [83] Общество
Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

Фото: Комитет по делам архивов Нижегородской области

Торжественное открытие военно-исторической выставочной экспозиции "Город Горький - Курской дуге: на фронте и в тылу" прошло в Центральной городской библиотеке им. Ленина в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в комитете по делам архивов Нижегородской области, архивисты подготовили уникальную выставку подлинных документов, посвященных Курской битве и победной дате окончания сражения - 23 августа 1943 года.

Посетители смогут увидеть редкие документы из фондов архива о вкладе Горьковской области в разгром врага и о героях-горьковчанах, участвовавших в Курской битве.

В частности, представлены документы из личных фондов почетного ветерана Нижнего Новгорода Евгения Кузьмича Фильченкова, заместителя председателя Горьковского Совета ветеранов войны, труда и Вооруженных Сил Юрия Михайловича Горчакова и полковника в отставке, общественного деятеля Ивана Демьяновича Токарева. Также показаны документы фондов комиссии по истории Великой Отечественной войны, Горьковского городского комитета обороны, фотоколлекции архива.

Большинство документов экспонируются впервые и представляют интерес как для специалистов, так и для широкого круга общественности.

Выставка архивных документов будет экспонироваться  с 23 августа по 27 ноября 2023 года по адресу: Нижний Новгород, ул. Советская, 16. Посетить ее можно по предварительной записи по телефону: +7 831 246-41-02.

Ранее сообщалось, что выставка петербургского художника Владислава Разгулина открылась в НГХМ.

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Теги:
Архивные документы Выставка
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