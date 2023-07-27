Нижегородцы могут принять участие в организации видеонаблюдения на выборах

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Совет Общественной палаты Нижегородской области утвердил порядок организации работы Центра общественного наблюдения (видеонаблюдения) за ходом голосования при проведении выборов в сентябре текущего года.
Согласно информации, ЦОН в режиме реального времени собирает информацию о ходе голосования и подсчете голосов, ведет мониторинг ситуации на избирательных участках, организует просмотр видео в случае поступления информации о возможных нарушениях в ходе выбор.
Подать заявку на участие в видеонаблюдении в ЦОН можно в аппарат Общественной палаты Нижегородской области с 9:00 4 сентября до 18:00 7 сентября.
Центр начнет свою работу с 8:00 8 сентября и будет работать до составления протоколов об итогах голосования и проведения итогового заседания всеми территориальными избирательными комиссиями Нижегородской области.
С подробностями можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, выборы в Нижегородской области пройдут с 8 по 10 сентября с применением электронного голосования. За ходом голосования будут следить более 6000 наблюдателей, в том числе блогеры.
На выборы губернатора Нижегородской области зарегистрировано пять кандидатов.
Также четыре кандидата выдвинуто на довыборы в Думу Нижнего Новгорода по избирательному округу №10.
Всего на выборы в Нижегородской области зарегистрировано более 140 кандидатов.
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