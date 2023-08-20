Юрий Никифоров: "Критика новых учебников по истории не содержит аргументированного разбора" Общество

Фото: Сергей Михеев

Член Научного совета РВИО и авторского коллектива единого госучебника по истории Юрий Никифоров в своей авторской колонке ответил критикам нового учебника по истории.

По его словам, критика не содержит аргументированного разбора возможных ошибок в учебники, а лишь воздействует на умы аудитории.

Так, среди достоинств пособия Юрий Никифоров отмечает внедрение единого Учебно-методического комплекса, который позволяет синхронизировать курсы отечественной и мировой истории в рамках единого школьного предмета "История".

"Соответственно, обе книги единого учебника ("История России" и "Всеобщая история") дополняют друг друга как с научно-исторической, так и с учебно-методической точки зрения", - отмечает ученый.

Также критики игнорируют наличие в учебнике вопросов и заданий для самостоятельной работы, ссылок на дополнительные ресурсы и источники информации, что позволяет формировать у учеников познавательную самостоятельность, критическое мышление.

В заключение Юрий Никифоров подчеркнул, что критика учебников направлена на некомпетентную аудиторию, а ее назначение - служить инструментом психо-эмоционального воздействия на россиян, формирование негативного отношения к учебнику и – опосредованно – к образовательной политике России.

Напомним, новые учебные пособия по истории для старшеклассников появятся в школах уже с 1 сентября. Учебники для детей с 5 по 9 классы подготовят к следующему учебному году — 2024/2025.

В них появятся QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы, позволяющие использовать учебник не только в школе. Также отмечается, что благодаря твердым обложкам и сшивке страниц срок пользования пособиями увеличивается 3 раза.

Пособие содержит 4 тома: "История России" и "Всеобщая история".

Ранее академик Александр Чубарьян рассказал о новом школьном учебнике по истории.