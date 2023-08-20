Регистрация на Всемирный фестиваль молодежи пройдет до 4 ноября Общество

Фото: организаторы мероприятия

Регистрация на Всемирный фестиваль молодёжи пройдет до 4 ноября.

По информации организаторов фестиваля, мероприятие состоится с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории "Сириус".

Предполагается, что участие в молодежном фестивале примут порядка 20 тысяч российских и иностранных молодых лидеров возрастом от 18 до 35 лет. Это будут эксперты - профессионалы медиа, бизнеса, науки, образования, международного сотрудничества, спорта, культуры, волонтёрства.

Впервые стать участниками фестиваля смогут подростки от 14 до 17 лет — 500 из России и 500 из-за рубежа.

Участники мероприятия познакомятся с молодыми и активными людьми из разных стран, а также найдут единомышленников среди прогрессивного сообщества молодежи. Перед участниками также выступят признанные эксперты в сфере политики, культуры, спорта, образования и других сфер, которые поделятся опытом и знаниями.

Подать заявку на участие можно на сайте проекта. Регистрация для российских участников продлится до 4 ноября, для иностранных — до 1 декабря 2023 года.