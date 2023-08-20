Глава Богородского района Алексей Коротков проголосовал на избирательном участке Политика

Фото: администрация Богородского района

Глава Богородского района Алексей Коротков проголосовал на избирательном участке. Об этом сообщили в администрации муниципального округа.

"Это голосование для меня важно вдвойне, потому что я впервые голосую на Богородской земле. Я уже сделал свой выбор и призываю всех жителей округа не оставаться в стороне и принять участие в выборах", – сказал Алексей Коротков.

Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.

Ранее председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и глава Городецкого района Александр Мудров приняли участие в дистанционном электронном голосовании