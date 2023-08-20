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Глава Богородского района Алексей Коротков проголосовал на избирательном участке. Об этом сообщили в администрации муниципального округа.
"Это голосование для меня важно вдвойне, потому что я впервые голосую на Богородской земле. Я уже сделал свой выбор и призываю всех жителей округа не оставаться в стороне и принять участие в выборах", – сказал Алексей Коротков.
Напомним, более двух тысяч избирательных участков открыты и приступили к работе в Нижегородской области.
Ранее председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и глава Городецкого района Александр Мудров приняли участие в дистанционном электронном голосовании
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