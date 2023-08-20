Глава Уренского округа Сергей Бабинцев проголосовал на избирательном участке Политика

Фото: администрация Уренского муниципального округа

8 сентября в Уренском округе Нижегородской области одним из первых проголосовал на избирательном участке №2014 глава местного самоуправления округа Сергей Бабинцев. Об этом сообщили в администрации Уренского муниципального округа.

"Как только открылись избирательные участи, я пришел, чтобы выполнить свой гражданский долг. Выборы губернатора имеют решающее значение для дальнейшего развития региона», – сказал Сергей Бабинцев.

Ранее сообщалось, что 8 сентября в 8.00 в Нижегородской области 2 188 избирательных участков приступили к работе.

Проголосовать на избирательных участках можно все три дня: 8, 9, 10 сентября с 8.00 до 20.00.

Напомним, что глава Богородского района Алексей Коротков проголосовал на избирательном участке.

Ранее председатель Законодательного собрания Евгений Люлин и глава Городецкого района Александр Мудров приняли участие в дистанционном электронном голосовании.