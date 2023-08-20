Фото: НИА “Нижний Новгород”
Нижегородский писатель и общественный деятель Захар Прилепин проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, а также призвал всех проявить такую же гражданскую ответственность.
Захар Прилепин подал заявку на голосование вне избирательного участка, поэтому члены участковой избирательной комиссии с переносной урной для голосования посетили его в палате.
"Уж и не помню, когда голосовал: всё Бог знает где находился. А тут удобно: участок в больнице, ко мне так и вовсе в палату пришли. Чувствую себя гражданином, наконец. Если совсем всерьез: вчера Главнокомандующий приезжал в регион, ему рассказали про наш новый тренировочный центр "Сталь" (в Нижегородской области, вдруг вы не в курсе), где тренируются наши новые подразделения - "Родня" и прочие; ну в общем, всё это налагает ответственность. И мы её принимаем. И всем остальным советуем", - написал Захар Прилепин.
Напомним, в Нижегородской области на выборах проголосовать можно на избирательном участке, а также на дому, если на то есть уважительная причина. Для этого необходимо письменно или по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию до 14.00 часов 10 сентября. Также это можно сделать через родственников или других лиц. В этом случае к избирателю выезжают члены комиссии для проведения голосования вне помещения.
Ранее председатель ДУМНО Гаяз-Хазрат Закиров отдал свой голос на выборах губернатора.
Также сообщалось, что депутат Госдумы Наталья Назарова проголосовала на выборах губернатора Нижегородской области.
Глава Нижегородской митрополии проголосовал на выборах губернатора Нижегородской области.
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