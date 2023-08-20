Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев 12-15 сентября Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

На предстоящей неделе с 11 по 17 сентября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.

12 сентября

14:00 - лекция "Смартфон не просто телефон";

15:00 – лекция "Вода и другие напитки";

17:00 – танцевальный мастер-класс - бачата;

13 сентября

12:00 - мастер-класс по апсайклингу;

13:00 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге;

18:00 - лекция "Шелковый путь", занятие по изучению китайского языка;

14 сентября

12:00 - цикл "Доктор говорит": профилактика неврологических заболеваний;

15 сентября

13:00 – мастер-класс по английскому языку;

14:00 – мастер-класс по изготовлению леденцов;

17:00 – мастер-класс по игре на необычных музыкальных инструментах.

Кроме того, в Штабе можно ознакомиться с двумя выставочными экспозициями от регионального Минспорта и участников интеграционных мастерских НРООПДИМ "Верас".

Записаться на занятия можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в соцсетях или по телефону: 8 (831) 435-13-81.

Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собак, курсы по оказанию первой медицинской помощи, курсы по садоводству, лекции Школы актива "Старшего поколения".