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Общество

Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев 12-15 сентября

10 сентября 2023 15:05  [39] Общество

Фото: Штаб общественной поддержки

На предстоящей неделе с 11 по 17 сентября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.

12 сентября

14:00 - лекция "Смартфон не просто телефон";
15:00 – лекция "Вода и другие напитки";
17:00 – танцевальный мастер-класс - бачата;

13 сентября

12:00 - мастер-класс по апсайклингу;
13:00 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге;
18:00 - лекция "Шелковый путь", занятие по изучению китайского языка;

14 сентября

12:00 - цикл "Доктор говорит": профилактика неврологических заболеваний;

15 сентября

13:00 – мастер-класс по английскому языку;
14:00 – мастер-класс по изготовлению леденцов;
17:00 – мастер-класс по игре на необычных музыкальных инструментах.

Кроме того, в Штабе можно ознакомиться с двумя выставочными экспозициями от регионального Минспорта и участников интеграционных мастерских НРООПДИМ "Верас".

Записаться на занятия можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в соцсетях или по телефону: 8 (831) 435-13-81.

Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собаккурсы по оказанию первой медицинской помощикурсы по садоводствулекции Школы актива "Старшего поколения".

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Теги:
Мастер-класс Развлечения Штаб общественной поддержки
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