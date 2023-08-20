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Общество

Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину исполнилось 46 лет

24 августа 2023 10:46  [170] Общество

Губернатору Нижегородской области Глебу Никитину 24 августа исполняется 46 лет. И почти 6 из них он находится у руля субъекта РФ. Стоит отметить, что за годы своего руководства чиновник внес заметный вклад в развитие Нижегородской области и вывел ее на передовые позиции по ряду показателей.

Глеб Сергеевич родился в 1977 году в Ленинграде в семье военных ученых. Женат, воспитывает двоих детей.

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "Финансы и кредит", в 2004 году – Санкт-Петербургский государственный университет по специальности "Юриспруденция", в 2008 году – Российскую академию государственной службы при президенте РФ по специальности "Государственное и муниципальное управление".

В 2012 году получил степень MBA бизнес-школы Колумбийского университета и Лондонской школы бизнеса. В 2016 году прошел сертификацию в Российской ассоциации управления проектами СОВНЕТ (сертифицированный директор проектов IPMA уровень A). Кандидат экономических наук (2007).

С 1999 года по 2004 год работал в комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга, с 2004 года в Росимуществе, с 2012 года в министерстве промышленности и торговли РФ, занимая должность первого замминистра промышленности с 2013 года.

26 сентября 2017 года Глеб Никитин был назначен врио губернатора Нижегородской области, а спустя ровно год вступил в должность на постоянной основе, набрав 67,75% голосов на выборах главы региона.

В первый же год своего нахождения на должности губернатора Глебу Никитину предстояло провести Чемпионат мира по футболу - 2018 в Нижнем Новгороде, а в 2021 году - масштабное празднование 800-летия Нижнего Новгорода. Оба события стали яркими этапами в жизни Нижегородской области.

В декабре 2018 года была утверждена Стратегия развития региона, которая стала основополагающим документом Нижегородской области до 2035 года. Сейчас в регионе проходят стратегические сессии по ее актуализации. Уже прошло 58 территориальных мероприятий, ряд отраслевых стратсессий.

Также за пять Нижегородская область поднялась с 70 места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата АСИ до 3. Таких результатов удалось достичь в том числе за счёт прямого диалога с бизнесом: Глеб Никитин ежегодно проводит встречи с предпринимателями. При этом регион активно развивается как один из центров делового туризма. 

Стоит отметить и то, что Нижний Новгород получил федеральные средства на продление сразу двух веток метро. К 2025 году появятся станции "Площадь Свободы" и "Сенная", а к 2026 году - "Сормовская".

Сейчас в регионе реализуется масштабная программа по модернизации общественного транспорта. Так, в районы Нижегородской области поступит около 300 новых автобусов, а в Нижнем Новгороде идет обновление электротранспорта, уже в сентябре в столицу Приволжья поступят первые электробусы. Все эти программы реализуются с помощью финансирования из федерального бюджета.

Также отметим, что правительство Нижегородской области активно поддерживает участников специальной военной операции. В регионе заключено военных социальных контрактов на сумму почти в 1 млрд рублей.

Что касается деятельности на федеральном уровне, то Глеб Никитин входит в состав попечительского совета Фонда развития территорий РФ и возглавляет комиссию по экологии и природным ресурсам Государственного совета РФ.

Причём помимо своих руководящих обязанностей Глеб Никитин много времени посвящает общественной жизни: во время пандемии ездил по "красным зонам", а сейчас лично встречается с мобилизованными военнослужащими в центрах подготовки по всей России; продвигает нижегородчину на культурном попроще и посещает фестивали и мероприятия; активно болеет за нижегородских спортсменов с трибун, а в командировках совершает пробежки по улицам - и делится впечатлениями, идеями и подробностями работы с подписчиками в соцсетях.

Редакция НИА "Нижний Новгород" поздравляет Глеба Сергеевича с 46-летием и желает дальнейшей плодотворной работы на благо Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин
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