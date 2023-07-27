Минимум семь научных направлений подготовки будет доступно в нижегородском IT-кампусе "Неймарк" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Минимум семь научных направлений подготовки будет доступно в нижегородском IT-кампусе "Неймарк". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Так, ключевыми направлениями для создания образовательных программ станут микроэлектроника, искусственный интеллект и системы поддержки принятия решений, кибербезопасность и защищенный искусственный интеллект, программно-аппаратные комплексы, телекоммуникации, беспилотные технологии, интернет вещей и смешанная реальность.

Планируется, что реализацией этих программ займутся 11 вузов, 4 научно-исследовательских института и более 60 индустриальных партнеров.

Например, направление "Искусственный интеллект и системы поддержки принятия решений" будет курировать НИУ ВШЭ-Нижний Новгород при поддержке компаний СБЕР, Yadro, Intellivision. Программу "Кибербезопасность" реализуют совместно с НГТУ им. Алексеева в партнерстве со СБЕРом, Yadro, Neoflex, Positive Technologies. ННГУ им. Лобачевского будет отвечать за направление микроэлектроники.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что одной из особенностей нижегородского IT-кампуса является ориентация на запросы работодателей-лидеров технологического рынка.

По трем научным направлениям уже сформированы предварительные образовательные программы, остальные находятся на этапе доработки.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги, а в июне Архсовет согласовал объемно-планировочные решения будущего нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк".

В июле Минград утвердил проект планировки территории для IT-кампуса на проспекте Гагарина.