Перенос разворотной площадки автобусов Т-24 и Т-65
Воскресенский собор в Арзамасе открылся после масштабной реставрации
Нижний Новгород и Браззавиль стали городами-побратимами
Трассу М-12 от Москвы до Арзамаса откроют в сентябре
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 июля 2023 18:07  [61] Новый проект КРТ в районе улиц Ашхабадской – Генкиной – Тверской утвердили в Нижнем Новгороде
28 июля 2023 17:50  [67] Финал федерального проекта "Экософия" проходит в Нижнем Новгороде
28 июля 2023 17:20  [109] Нижегородским участникам СВО планируется предоставлять земельные участки
28 июля 2023 16:58  [115] Минимум семь научных направлений подготовки будет доступно в нижегородском IT-кампусе "Неймарк"
28 июля 2023 16:10  [120] Центральная площадь в поселке Вача Нижегородской области благоустроена по программе ФКГС
28 июля 2023 15:54  [137] Жители Нижнего Новгорода оформили более 500 резидентных парковочных разрешений
28 июля 2023 15:43  [162] Волонтеры "Единой России" будут помогать паломникам, прибывшим в Дивеево на торжества в честь дней памяти Серафима Саровского
28 июля 2023 15:36  [188] Трамвай №6 в Нижнем Новгороде прекратит работу с 5 августа в связи с заменой путей
28 июля 2023 15:24  [196] Приемка палаточного городка на 3 тысячи паломников прошла в Дивееве
28 июля 2023 15:03  [168] Нижегородцы могут выиграть безлимитную транспортную карту
Общество

Минимум семь научных направлений подготовки будет доступно в нижегородском IT-кампусе "Неймарк"

28 июля 2023 16:58  [115] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Минимум семь научных направлений подготовки будет доступно в нижегородском IT-кампусе "Неймарк". Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Так, ключевыми направлениями для создания образовательных программ станут микроэлектроника, искусственный интеллект и системы поддержки принятия решений, кибербезопасность и защищенный искусственный интеллект, программно-аппаратные комплексы, телекоммуникации, беспилотные технологии, интернет вещей и смешанная реальность. 

Планируется, что реализацией этих программ займутся 11 вузов, 4 научно-исследовательских института и более 60 индустриальных партнеров.

Например, направление "Искусственный интеллект и системы поддержки принятия решений" будет курировать НИУ ВШЭ-Нижний Новгород при поддержке компаний СБЕР, Yadro, Intellivision. Программу "Кибербезопасность" реализуют совместно с НГТУ им. Алексеева в партнерстве со СБЕРом, Yadro, Neoflex, Positive Technologies. ННГУ им. Лобачевского будет отвечать за направление микроэлектроники.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что одной из особенностей нижегородского IT-кампуса является ориентация на запросы работодателей-лидеров технологического рынка. 

По трем научным направлениям уже сформированы предварительные образовательные программы, остальные находятся на этапе доработки.

Напомним, IT-кампус будет построен в Нижнем Новгороде к 2025 году. Он будет назван в честь Юрия Неймарка.

В октябре 2022 года с ООО "Развитие инновационных проектов" было подписано концессионное соглашение о создании IT-кампуса.

В апреле 2023 года начались работы по возведению объекта на улице Большие Овраги, а в июне Архсовет согласовал объемно-планировочные решения будущего нижегородского ИТ-кампуса "Неймарк".

В июле Минград утвердил проект планировки территории для IT-кампуса на проспекте Гагарина.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
IT Образование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
27 июля 2023 17:00Реставрация храмов Арзамаса. Пресс-тур
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph