Глеб Никитин стал самым цитируемым главой региона в ПФО Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первое информационное Telegram-агентство "Телестрим" совместно с федеральными экспертами политического PR агентства Г.У.Р.У. провело исследование цитируемости глав регионов России по итогам августа.

Согласно информации, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 9 место во всероссийском рейтинге упоминаемости с 6923 упоминаниями в федеральном топе - и стал самым популярным губернатором в Telegram среди глав регионов Приволжского федерального округа.

Из наиболее значимых информационных поводов, связанных с Глебом Никитиным, эксперты выделили выездное заседание Совета Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в Чкаловске, празднование 802-летия Нижнего Новгорода, поездку губернатора в зону СВО и встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, создание центра специального назначения "Сталь" для профессиональной подготовки бойцов СВО.

Отдельно эксперты отметили, что Глеб Никитин единственный из топ-10 губернаторов по упоминаемости, кто обеспечил высокое место без "помощи" информационных поводов о ЧП. Также главе региона удалось сбалансировать информационную повестку из зоны СВО с локальными темами.

Напомним, на прошедших губернаторских выборах действующий Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.

Сегодня ему было вручено удостоверение об избрании губернатором Нижегородской области.