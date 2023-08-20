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Общество

Глеб Никитин стал самым цитируемым главой региона в ПФО

14 сентября 2023 18:58  [3] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Первое информационное Telegram-агентство "Телестрим" совместно с федеральными экспертами политического PR агентства Г.У.Р.У. провело исследование цитируемости глав регионов России по итогам августа.

Согласно информации, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин занял 9 место во всероссийском рейтинге упоминаемости с 6923 упоминаниями в федеральном топе - и стал самым популярным губернатором в Telegram среди глав регионов Приволжского федерального округа.

Из наиболее значимых информационных поводов, связанных с Глебом Никитиным, эксперты выделили выездное заседание Совета Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным в Чкаловске, празднование 802-летия Нижнего Новгорода, поездку губернатора в зону СВО и встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, создание центра специального назначения "Сталь" для профессиональной подготовки бойцов СВО. 

Отдельно эксперты отметили, что Глеб Никитин единственный из топ-10 губернаторов по упоминаемости, кто обеспечил высокое место без "помощи" информационных поводов о ЧП. Также главе региона удалось сбалансировать информационную повестку из зоны СВО с локальными темами.

Напомним, на прошедших губернаторских выборах действующий Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.

Сегодня ему было вручено удостоверение об избрании губернатором Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Интернет
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