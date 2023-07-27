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Политика

Глеб Никитин встретился с главой ДНР Денисом Пушилиным

14 августа 2023 10:32  [43] Политика
Глеб Никитин и Денис Пушилин

Глеб Никитин и Денис Пушилин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин встретился с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

Согласно информации, в ходе встречи главы регионов обсудили восстановление Харцызска, Зугрэса и Иловайска.

В этих городах на постоянной основе работают представители правительства Нижегородской области, которые контролируют подготовку к осенне-зимнему периоду. В частности, работы идут на системах водоснабжения и теплоснабжения.

Глеб Никитин отметил, что еще в прошлом году в Иловайске "воды вообще не было". Сейчас нижегородские специалисты восстановили водоснабжение.

Также проводится ремонт социальных учреждений и благоустройство общественных территорий.

По словам Дениса Пушилина, бульвар Шевченко в Харцызске, где были оборудованы фонтан и прогулочная зона, стал популярным местом отдыха: туда приезжают даже жители Донецка.

"Конечно, вопросы благоустройства не первоочередные, но от них многое зависит!" - подчеркнул Глеб Никитин.

Губернатор добавил, что сотрудничество Нижегородской области и ДНР будет развиваться и дальше.

"Спасибо за четкое внимание и отношение. Мы и жители Харцызска это видим. Всем жителям Нижнего большая благодарность от всех жителей Донбасса", - сказал Денис Пушилин.

В ходе визита в ДНР Глеб Никитин также встретился нижегородскими военнослужащими, которые проходят службу в зоне СВО.

Напомним, нижегородские специалисты отремонтируют четыре школы в донецком Харцызске.

Также ранее сообщалось, что Нижегородская область отремонтирует более 11 км дорог в донецком Зугрэсе.

Кроме того, Нижегородская область передала автобус драмтеатру в Мариуполе.

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Теги:
Глеб Никитин ДНР
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