"Нижегородское ополчение-2022" доставило партию гуманитарного груза на Донбасс

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На этой неделе группа участников народного движения "Нижегородское ополчение-2022" во главе с председателем Гордумы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым совершила поездку на Донбасс. В состав группы вошли депутаты Гордумы, сотрудники администрации, общественники и ополченцы.
Они доставили сюда очередную партию гуманитарного груза, предназначенную для нижегородских военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.
Напомним, 28 тонн груза общими усилиями собрали промышленники, предприниматели, депутаты Гордумы и Заксобрания, общественники и волонтёры из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Сарова. Это автомобили "Нива" и "ГАЗель", автозапчасти, комплекты шин, запчасти для БМП, электрооборудование, инструменты, форма, обувь, спальные мешки, стройматериалы, медизделия и препараты, печи-буржуйки, продукты питания, нательное бельё, постельные принадлежности и прочее.
Гуманитарный груз был адресно распределён в несколько воинских подразделений – 110-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, Сормовскую разведбригаду, Мининский батальон, добровольческий отряд "Невский", 106-ую дивизию ВДВ, а также в госпиталь, который недавно передислоцировался из Рубежного на новое место.
Олег Лавричев отметил, что это уже 17 по счёту гумконвой. Общий вес груза составил порядка 28 тонн.
К "Нижегородскому ополчению-2022" за полтора года существования присоединились промышленники, предприниматели, представители органов власти, МСУ и силовых структур, руководители учреждений социальной сферы, общественные организации и просто неравнодушные жителе Нижнего Новгорода, Арзамаса, Балахны, Сарова и Богородска. За это время на Донбасс было отправлено 466 тонн груза на сумму почти 65,5 млн рублей.
"Огромное спасибо всем, кто с нами и продолжает помогать!" - сказал Олег Лавричев.Напомним, предыдущей партия гуманитарного груза, собранного "Нижегородским ополчением", была доставлена на Донбасс в августе.
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