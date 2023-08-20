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Общество

"Нижегородское ополчение-2022" доставило партию гуманитарного груза на Донбасс

15 сентября 2023 19:42  [116] Общество

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

На этой неделе группа участников народного движения "Нижегородское ополчение-2022" во главе с председателем Гордумы Нижнего Новгорода Олегом Лавричевым совершила поездку на Донбасс. В состав группы вошли депутаты Гордумы, сотрудники администрации, общественники и ополченцы.

Они доставили сюда очередную партию гуманитарного груза, предназначенную для нижегородских военнослужащих, мобилизованных и добровольцев, выполняющих боевые задачи в зоне СВО.

Напомним, 28 тонн груза общими усилиями собрали промышленники, предприниматели, депутаты Гордумы и Заксобрания, общественники и волонтёры из Нижнего Новгорода, Арзамаса и Сарова. Это автомобили "Нива" и "ГАЗель", автозапчасти, комплекты шин, запчасти для БМП, электрооборудование, инструменты, форма, обувь, спальные мешки, стройматериалы, медизделия и препараты, печи-буржуйки, продукты питания, нательное бельё, постельные принадлежности и прочее.

Гуманитарный груз был адресно распределён в несколько воинских подразделений – 110-ю отдельную гвардейскую мотострелковую бригаду, Сормовскую разведбригаду, Мининский батальон, добровольческий отряд "Невский", 106-ую дивизию ВДВ, а также в госпиталь, который недавно передислоцировался из Рубежного на новое место.

Олег Лавричев отметил, что это уже 17 по счёту гумконвой. Общий вес груза составил порядка 28 тонн.

К "Нижегородскому ополчению-2022" за полтора года существования присоединились промышленники, предприниматели, представители органов власти, МСУ и силовых структур, руководители учреждений социальной сферы, общественные организации и просто неравнодушные жителе Нижнего Новгорода, Арзамаса, Балахны, Сарова и Богородска. За это время на Донбасс было отправлено 466 тонн груза на сумму почти 65,5 млн рублей.

"Огромное спасибо всем, кто с нами и продолжает помогать!" - сказал Олег Лавричев.

Напомним, предыдущей партия гуманитарного груза, собранного "Нижегородским ополчением", была доставлена на Донбасс в августе.

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Теги:
Гордума гуманитарная помощь Олег Лавричев
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