Воскресенский район: не только Светлояр
Вспышка кори в Арзамасском районе
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
17 сентября 2023 10:10  [94] Замгубернатора Пётр Банников проведёт личный приём нижегородцев 4 октября
17 сентября 2023 09:00  [125] Евгений Люлин: Леса являются главным богатством Нижегородской области
17 сентября 2023 08:50  [119] Глеб Никитин: "Значение лесного фонда для Нижегородской области и России в целом огромно"
16 сентября 2023 15:56  [325] Нижегородцы смогут бесплатно обследоваться в поезде здоровья "Вместе против диабета"
16 сентября 2023 12:07  [396] Выездной прием граждан в Лысковском округе состоится 12 октября
16 сентября 2023 11:18  [267] Современные аспекты реабилитации детей с нарушением слуха обсудили в Штабе общественной поддержки
16 сентября 2023 10:53  [298] Нижегородцы стали победителями игры "Зарница Поволжья" в общекомандном зачёте
15 сентября 2023 19:42  [527] "Нижегородское ополчение-2022" доставило партию гуманитарного груза на Донбасс
15 сентября 2023 19:30  [621] Сельскохозяйственная ярмарка "Городские сезоны" открылась на площади Советской
15 сентября 2023 19:23  [671] Нижегородский центр "Сталь" открывает набор бойцов для участия в СВО
Общество

Замгубернатора Пётр Банников проведёт личный приём нижегородцев 4 октября

17 сентября 2023 10:10  [94] Общество

Замгубернатора Нижегородской области Пётр Банников проведёт приём граждан 4 октября. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Банников курирует вопросы взаимодействия губернатора и областного правительства с правоохранительными органами, а также с органами судебной власти и прокуратуры и реализует соответствующие полномочия в сфере безопасности.

В его ведении - организация мобилизационной подготовки, вопросы деятельности мировых судей, государственных нотариальных контор, юридических консультаций.

Кроме того, он реализует полномочия облправительства по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Пётр Банников также отвечает за развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", координирует Главное управление ЗАГС, Комитет по делам архивов Нижегородской области , Управление защиты государственной тайны.

На приём могут записаться жители Нижегородской области, если их вопрос не был решён на местном уровне, и требуется личное участие заместителя губернатора.

Желающим записаться на приём необходимо оформить обращение в письменной форме или в форме электронного документа на имя замгубернатора с изложением сути вопроса (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14; priem@doc.kreml.nnov.ru).

Дополнительную информацию о порядке записи можно получить по телефонам:
(831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись на приём прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

Встреча с гражданами пройдёт 4 октября с 10:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2, Приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской области.

Напомним, что приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской области с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти 12 октября организует выездной приём для граждан, проживающих на территории Лысковского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что практику выездных юридических консультаций расширят для жителей Нижегородской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Правительство Нижегородской области Прием граждан
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
20 августа 2023 13:51Праздничные гуляния в честь 802-летия Нижнего Новгорода
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph