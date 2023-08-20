Замгубернатора Пётр Банников проведёт личный приём нижегородцев 4 октября Общество

Замгубернатора Нижегородской области Пётр Банников проведёт приём граждан 4 октября. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Банников курирует вопросы взаимодействия губернатора и областного правительства с правоохранительными органами, а также с органами судебной власти и прокуратуры и реализует соответствующие полномочия в сфере безопасности.

В его ведении - организация мобилизационной подготовки, вопросы деятельности мировых судей, государственных нотариальных контор, юридических консультаций.

Кроме того, он реализует полномочия облправительства по делам гражданской обороны, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий.

Пётр Банников также отвечает за развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", координирует Главное управление ЗАГС, Комитет по делам архивов Нижегородской области , Управление защиты государственной тайны.

На приём могут записаться жители Нижегородской области, если их вопрос не был решён на местном уровне, и требуется личное участие заместителя губернатора.

Желающим записаться на приём необходимо оформить обращение в письменной форме или в форме электронного документа на имя замгубернатора с изложением сути вопроса (603082, г. Нижний Новгород, Кремль, корпус 14; priem@doc.kreml.nnov.ru).

Дополнительную информацию о порядке записи можно получить по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись на приём прекращается за пять рабочих дней до его проведения.

Встреча с гражданами пройдёт 4 октября с 10:00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2, Приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской области.

Напомним, что приёмная граждан губернатора и правительства Нижегородской области с участием уполномоченных лиц органов исполнительной власти 12 октября организует выездной приём для граждан, проживающих на территории Лысковского муниципального округа.

Ранее сообщалось, что практику выездных юридических консультаций расширят для жителей Нижегородской области.