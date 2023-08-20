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Общество

Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев 18-24 сентября

17 сентября 2023 14:51  [83] Общество

На предстоящей неделе с 18 по 24 сентября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.

19 сентября

13:00 – танцевальный мастер-класс: восточные танцы;
14:00 - лекция "Смартфон не просто телефон";
15:30 – мячиковая гимнастика;
17:00 – танцевальный мастер-класс - бачата;

20 сентября

18:00 - лекции "Шёлковый путь", знакомство с культурой Китая и первое занятие по изучению китайского языка;

21 сентября

12:00 - цикл "Доктор говорит": профилактика и лечение вирусных заболеваний;

22 сентября

12:00 - мастер-класс по английскому языку;
13:30 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге;
17:30 – игра по финансовой грамотности.

Кроме того, в Штабе можно ознакомиться с двумя выставочными экспозициями от регионального Минспорта и участников интеграционных мастерских НРООПДИМ "Верас".

Записаться на занятия можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в соцсетях или по телефону: 8 (831) 435-13-81.

Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собаккурсы по оказанию первой медицинской помощикурсы по садоводствулекции Школы актива "Старшего поколения".

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Теги:
Единая Россия Мастер-класс Штаб общественной поддержки
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