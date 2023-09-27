Бесплатные мастер-классы будут организованы для нижегородцев на будущей неделе

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На предстоящей неделе с 3 по 7 октября на площадке Штаба общественной поддержки пройдут бесплатные мастер-классы, принять участие в которых может любой житель города и области.
3 октября
14:00 - лекция "Смартфон не просто телефон";
17:15– танцевальный мастер-класс – латиноамериканские танцы;
5 октября
15:00 - цикл "Доктор говорит";
6 октября
12:00 - мастер-класс по английскому языку;
13:30 - цикл "Йогалактика": занятия по йоге;
7 октября
18:00 – чайно-поэтический кружок.
Кроме того, в Штабе откроется выставочная экспозиция, посвященная годовщине со дня воссоединения ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
Записаться на занятия можно на официальной странице Штаба общественной поддержки в соцсетях или по телефону: 8 (831) 435-13-81.
Напомним, на базе Штаба также также проходят занятия по дрессировке собак, курсы по оказанию первой медицинской помощи, курсы по садоводству, лекции Школы актива "Старшего поколения".
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