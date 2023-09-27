Павильоны трех станций метро Нижнего Новгорода смонтируют до конца года Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Павильоны трех станций метро Нижнего Новгорода смонтируют до конца года. Об этом сообщили представители мэрии, отвечая на вопросы подписчиков губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в соцсетях.

Так, в комментариях нижегородцы напомнили, что работы по установке крытых павильонов должны были завершиться еще в сентября.

Как ответили в администрации, навесы на станциях метро "Парк Культуры", "Двигатель Революции", "Ленинская" появятся к концу текущего года.

Контроль за сроками выполнения работ ведет МП "Нижегородское метро".

Напомним, несколько павильонов над входами в метро демонтировали в Нижнем Новгороде осенью 2021 года.

Для определения дизайна новых навесов весной 2022 года был объявлен конкурс. По его итогам проект Дмитрия Пермякова был признан лучшим архитектурным решением.

Проект работ по установке павильонов пяти станций метро в Нижнем Новгороде был спроектирован за 4,7 млн рублей.

Работы по возведению сходов к станциям метро "Парк Культуры", "Двигатель Революции" и "Ленинская" начались весной.