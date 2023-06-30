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Общество

Монтаж наземного павильона стартовал на станции нижегородского метро "Ленинская"

07 июля 2023 16:35  [3] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Монтаж металлоконструкций наземного павильона стартовал на станции нижегородского метро "Ленинская". Об этом сообщает ИА "Время Н" со ссылкой на МП "Нижегородское метро".

Напомним, несколько павильонов над входами в метро демонтировали в Нижнем Новгороде осенью 2021 года.

Для определения дизайна новых навесов весной 2022 года был объявлен конкурс. По его итогам проект Дмитрия Пермякова был признан лучшим архитектурным решением.

Проект работ по установке павильонов пяти станций метро в Нижнем Новгороде был спроектирован за 4,7 млн рублей.

Работы по возведению сходов к станциям метро "Парк Культуры", "Двигатель Революции" и "Ленинская" начались весной.

Уже завершен демонтаж парапетов, облицовка стен и пола. Проведены монолитные работы по обустройству фундамента под монтаж металлоконструкций.

На станции "Парк Культуры" проходит ремонт подсходовых помещений, а на станции "Двигатель Революции" выполнены подготовительные работы по обустройству фундамента.

Планируется, что строительство павильонов будет завершено в 3−4 квартале 2023 года.

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