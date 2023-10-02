Евгений Люлин единогласно переизбран координатором Ассоциации законодателей ПФО Политика

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин единогласно переизбран координатором Ассоциации законодателей ПФО. Как сообщила пресс-служба нижегородского парламента, это решение принято на заседании Ассоциации в Кирове.

Согласно информации, 4 октября прошло заседание 69-й Ассоциации законодателей РФ в Приволжском федеральном округе.

Как было отмечено в ходе мероприятия, в приоритете Ассоциации были все направления работы с молодёжью. Так, в регионах ПФО приняты законы о молодёжной политике, о патриотическом воспитании. Во всех регионах округа отмечается рост числа молодёжи, вовлечённой в патриотические движения.

Участники заседания также отметили, что молодёжная политика приобретает адресность и строится непосредственно на запросах молодёжи.

Нижегородская область по теме реализации молодёжной политики находится на лидерских позициях и в ПФО, и в России.

Так, например, Нижний Новгород получил звание "Молодежной столицы России 2023 года". По инициативе нижегородцев в 2022 году впервые в России была создана окружная молодёжная парламентская структура – Ассоциация молодёжных парламентов ПФО. Молодёжный парламент при ЗС НО в прошлом году получил статус субъекта законодательной инициативы.

Также были озвучены проблемы в реализации молодёжной политики, одна из основных - обеспечение кадрами сельских территорий.

В рамках заседания Евгений Люлин был единогласно переизбран координатором Ассоциации законодателей ПФО на новый двухлетний срок. Напомним, он занял этот пост 8 октября 2021 года.

По словам полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова, Евгений Люлин обладает большим опытом законотворческой работы. Ему удалось наладить взаимодействие со всеми Законодательными собраниями округа.

Председатель государственного собрания республики Марий Эл Анатолий Смирнов добавил, что Евгений Борисович является опытным руководителем, чьё авторитетное мнение важно при принятии законотворческих решений.

"Социальные и экономические вызовы нашей действительности требуют незамедлительных реакций и качественного подхода. Таких результатов можно добиться только под началом сильного лидера", - сказал Анатолий Смирнов.