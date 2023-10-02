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Общество

Подготовка празднования 625-летия Спасского началась в Нижегородской области

05 октября 2023 18:38  [79] Общество

Фото: Александр Воложанин

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев провел первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 625-летия села Спасское. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Согласно информации, празднование состоится 19 августа 2024 года.

Андрей Гнеушев отметил, что Спасское имеет богатую и интересную историю, а юбилей – хороший повод сделать село привлекательным для туристов и комфортным для жителей.

Как рассказала глава Спасского района Татьяна Бирюкова, к юбилею в селе запланировано создание объектов туристической инфраструктуры и благоустройство, ремонт исторических зданий.

Так, пять объектов в центре села планируется объединить в маршрут "Исторический квартал". Будут благоустроены место основания Спасского – "Карашев колодец", зоны отдыха и территория озера. Здесь пройдет фестиваль "Яблочный спас".

Также предложено отремонтировать системы водоснабжения, дороги и тротуары, создать гостевой дом и молодежный центр. Рассматривается возможность ремонта библиотеки с закупкой для нее новой мебели и компьютерной техники, а также ремонт и приобретение оборудования для Народного исторического музея, создание галереи деревянного кружева.

По итогам заседания Андрей Гнеушев поручил профильным министерствам подключиться к разработке проектно-сметной документации по каждому объекту.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин оценил результаты реализации проектов к 300-летию рабочего поселка Тонкино.

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Теги:
Спасский район
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