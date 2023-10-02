Нижний Новгород официально стал "Культурной столицей 2024 года"
Осенние ярмарки "Покупай нижегородское"
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
09 октября 2023 11:32  [43] Депутат Госдумы Юрий Станкевич возьмет на контроль ряд вопросов по развитию Воскресенского округа
09 октября 2023 11:24  [44] Учитель из Нижнего Новгорода Анастасия Клевкова награждена Благодарственным письмом президента РФ
09 октября 2023 10:23  [115] Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню финансового благополучия
09 октября 2023 09:59  [135] Социальная кампания "Засветись" стартовала на дорогах Нижегородской области
09 октября 2023 09:34  [129] Электричество точечно отключено в четырёх районах Нижнего Новгорода 9 октября
08 октября 2023 17:26  [275] Нижегородцы заняли призовые места в трёх номинациях IX окружного слёта поисковых отрядов "Никто не забыт"
08 октября 2023 14:42  [302] Подписан второй договор о КРТ в Ленинском районе Нижнего Новгорода
08 октября 2023 14:13  [535] Бесплатные юрконсультации для пенсионеров пройдут в регионе
08 октября 2023 13:05  [324] ГЖИ Арзамаса оштрафовала коммунальщиков более чем на 300 тысяч рублей за уклонение от обязанностей
08 октября 2023 09:50  [341] Евгений Люлин: "Успехи экономики всегда начинаются с труда аграриев"
Общество

Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню финансового благополучия

09 октября 2023 10:23  [115] Общество

Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по материальному благополучию населения по итогам 2022 года. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объём вкладов физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые смогли купить квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Так, Нижегородская область набрала 48,15 рейтинговых балла, что позволило занять региону 20 место в России. При этом в 2020 году рейтинг области составлял 43,25 балла (21 место в России), а в 2021 году - 44,92 (17 место).

Топ-3 рейтинга занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (100 рейтинговых баллов), Магаданская область (97,62) и Ненецкий автономный округ(92,97). В топ-10 также вошли Чукотка, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатский край.

Как пояснили авторы исследования, лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера и две столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен в них.

А вот замыкают рейтинг материального благополучия Карачаево-Черкесия (5,19 рейтинговых балла), Тыва (1,98) и Ингушетия (1).

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял 33 место в рейтинге городов России по уровню зарплат.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Деньги Рейтинг
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph