Нижегородская область вошла в топ-20 регионов по уровню финансового благополучия Общество

Нижегородская область вошла в топ-20 рейтинга регионов по материальному благополучию населения по итогам 2022 года. Исследование подготовили эксперты РИА Новости.

Согласно информации, при составлении рейтинга учитывались следующие показатели: отношение медианных доходов населения к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг; среднемесячный объём вкладов физических лиц в банках на одного жителя; доля населения с доходами ниже границы бедности; доля семей, которые смогли купить квартиру в ипотеку, а также доля населения с доходами свыше 60 тысяч рублей в месяц.

Так, Нижегородская область набрала 48,15 рейтинговых балла, что позволило занять региону 20 место в России. При этом в 2020 году рейтинг области составлял 43,25 балла (21 место в России), а в 2021 году - 44,92 (17 место).

Топ-3 рейтинга занимают Ямало-Ненецкий автономный округ (100 рейтинговых баллов), Магаданская область (97,62) и Ненецкий автономный округ(92,97). В топ-10 также вошли Чукотка, Москва, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Санкт-Петербург, Мурманская область и Камчатский край.

Как пояснили авторы исследования, лидерами рейтинга стали регионы Крайнего Севера и две столицы, что обусловлено высоким уровнем доходов населения, который позволяет компенсировать даже довольно высокий уровень цен в них.

А вот замыкают рейтинг материального благополучия Карачаево-Черкесия (5,19 рейтинговых балла), Тыва (1,98) и Ингушетия (1).

Ранее сообщалось, что Нижний Новгород занял 33 место в рейтинге городов России по уровню зарплат.