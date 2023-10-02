Дороги в Нижнем Новгороде сковали 10-балльные пробки Общество

В Нижнем Новгороде бушует непогода: улицы заваливает мокрым снегом, ситуацию усугубляет штормовой ветер. Заторы на дорогах составили максимальные 10 баллов, о чём свидетельствуют данные сервиса Яндекс. Пробки.

Аналогичная ситуация уже наблюдалась утром, временно "улучшаясь" до 7-8 баллов. В данных условиях значительно выросли цены на услуги такси - как минимум в 2 раза.

Как сообщил глава города Юрий Шалабаев, в настоящее время дорожники и коммунальщики работают одновременно и по летней, и по зимней программе.

В частности, вместе с откачкой воды началась обработка дорог противогололёдными материалами. Особое внимание уделяется мостам, спускам и подъёмам.

Напомним, что дождь со снегом продолжатся весь день, и выпадет до половины месячной нормы. В течение суток 17 октября в Нижнем Новгороде и местами по Нижегородской области ожидается штормовой ветер порывами 25-30 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Нижегородской области 17 октября энергетики филиала "Россети Центр" - "Нижновэнерго" переведены на особый режим работы.