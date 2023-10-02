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Общество

Электроснабжение восстановили в Нижегородской области

20 октября 2023 09:04  [64] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

В Кировской, Костромской и Нижегородской областях, а также республиках Удмуртия и Марий Эл энергетики "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" восстановили электроснабжение, нарушенное непогодой.

Обильные осадки (дождь, снег), сопровождавшиеся шквалистыми порывами ветра до 30 м/с стали причиной нарушений в работе электросетевого комплекса.

В пострадавших регионах последствия технологических нарушений круглосуточно ликвидировали более 2000 специалистов с использованием 789 единиц спецтехники. 97 бригад из пятнадцати филиалов компании пришли на помощь нижегородским энергетикам. Своевременное усиление группировки позволило сократить время отключения потребителей.

В ходе проведения работ сотрудники электросетевой компании регулярно взаимодействовали с подразделениями МЧС и региональными штабами.

"Благодарю наших диспетчеров, электромонтёров, водителей, инженерный и оперативный персонал за добросовестный труд, качественную работу и высокую ответственность! Первое серьёзное испытание в этом отопительном сезоне мы прошли достойно. Организация аварийно-восстановительных работ в сложных условиях – это экзамен, который мы сдаем постоянно, обеспечивая надёжное и бесперебойное электроснабжение наших потребителей", – отметил генеральный директор компании Игорь Маковский.

В связи с ухудшением погодных условий на территории Нижегородской области 17 октября энергетики филиала "Россети Центр" - "Нижновэнерго" были переведены на особый режим работы

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Теги:
Энергетика
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