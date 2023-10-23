Более 800 млн рублей будет направлено на ремонт детских театров в регионах РФ Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 800 млн рублей будет направлено на ремонт детских театров в регионах России. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, правительство России в 2023 и 2024 годах выделит 836,5 млн рублей на капремонт и реконструкцию театров юного зрителя и театров кукол.

Так, выделение более 198 млн рублей позволит закончить реконструкцию Волгоградского театра кукол раньше срока. Также в этом году будет профинансирован ремонт областного кукольного театра Томской области.

В 2024 году более 630 млн рублей будет направлено на модернизацию театров юного зрителя в Бурятии, Республике Марий Эл, Тыве, Забайкальском крае, а также в Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях.

Ранее сообщалось, что новое световое оборудование установили в театре драмы в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что шесть объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году.