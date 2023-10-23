Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
Заплати налоги до 1 декабря
Лучшие школьные музеи 2022/2023 учебного года
Нижний Новгород появился на новой купюре в 1000 рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Культура и отдых
23 октября 2023 14:58  [74] Выставка собак и кошек "Зоомир-2023" в Нижнем Новгороде
23 октября 2023 14:28  [89] Более 800 млн рублей будет направлено на ремонт детских театров в регионах РФ
23 октября 2023 12:22  [122] #ШКЛТ возвращается: второй сезон семейного юмористического сериала стартует в Wink.ru 2 ноября
21 октября 2023 13:04  [304] Цикл семинаров проектного офиса ПФКИ стартовал в Нижегородской области
20 октября 2023 16:44  [390] Продажа билетов на новогодние представления стартовала в нижегородских театрах
19 октября 2023 17:48  [443] Нижегородская группа "Лампасы" выпустила новую песню "Герои"
19 октября 2023 13:46  [516] Сергей Горин: "Проект "Культура малой Родины" сплачивает людей, дает возможность сохранять свою национальную культуру"
17 октября 2023 14:04  [454] Советскую мозаику начали восстанавливать на фасаде дома по улице Березовской
17 октября 2023 11:48  [437] "Фестиваль творчества ТОС" пройдёт в Нижнем Новгороде 23 октября
16 октября 2023 14:58  [478] Межрегиональный фестиваль марийской культуры "Тошто марий пайрем" прошел в Тоншаеве
Культура и отдых

Более 800 млн рублей будет направлено на ремонт детских театров в регионах РФ

23 октября 2023 14:28  [89] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 800 млн рублей будет направлено на ремонт детских театров в регионах России. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, правительство России в 2023 и 2024 годах выделит 836,5 млн рублей на капремонт и реконструкцию театров юного зрителя и театров кукол.

Так, выделение более 198 млн рублей позволит закончить реконструкцию Волгоградского театра кукол раньше срока. Также в этом году будет профинансирован ремонт областного кукольного театра Томской области.

В 2024 году более 630 млн рублей будет направлено на модернизацию театров юного зрителя в Бурятии, Республике Марий Эл, Тыве, Забайкальском крае, а также в Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях.

Ранее сообщалось, что новое световое оборудование установили в театре драмы в Нижнем Новгороде.

Также напомним, что шесть объектов культуры отремонтируют в Нижегородской области в 2024 году.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
капремонт Театры
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Выставка собак и кошек Зоомир-2023 в Нижнем Новгороде
23 октября 2023 14:58Выставка собак и кошек "Зоомир-2023" в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph