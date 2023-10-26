Радиопомехи от рекламных конструкций сократят в Нижнем Новгороде Общество

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Радиопомехи от рекламных конструкций сократят в Нижнем Новгороде. Соответствующий проект нормативного акта опубликован на сайте мэрии.

Согласно данным из пояснительной записки, в ходе радиотехнического контроля было выявлено, что рекламные медиаэкраны в Нижнем Новгороде создают помехи для радиоэлектронных средств специального назначения и превышают допустимые нормы излучаемых индустриальных помех.

Специалисты отмечают, что причиной проблемы является отсутствие в нормативных документах Нижнего Новгорода требований к таким рекламным конструкциям.

В связи с этим предлагается внести изменения в Правила установки и эксплуатации рекламных конструкций города, а допустимые значения для рекламных экранов установить в соответствии с ГОСТом 2021 года.

Ранее сообщалось, что более 30 млн рублей должны операторы наружной рекламы бюджету Нижнего Новгорода.

Также напомним, что 125 из 2954 мест для размещения рекламных конструкций в Нижнем Новгороде оказались невостребованными.