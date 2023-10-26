Интересные места в Дубае, которые навсегда останутся в памяти

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Дубай — город, который обязательно стоит посетить. Он является не только крупнейшим городом Объединенных Арабских Эмиратов, но и туристическим центром. Большая часть достопримечательностей собрана именно здесь.

Экскурсии в Дубае позволяют познакомиться с красивыми местами. Туристы, которые побывали здесь, могут с уверенностью заявить, что город похож на арабскую сказку, только с элементами современности. В процессе строительства тут создали все то, чего не хватает многим современным столицам. И если планируется путешествие, то обязательно стоит прилететь в ОАЭ и посетить Дубай.

Достопримечательности Дубая: интересные места, которые обязательно стоит посетить

В Дубае красив каждый уголок. Но есть определенные места, которые нужно посетить в первую очередь.

Фонтан «Дубай»

Музыкальные фонтаны есть во многих городах, но «Дубай» особенный. Все дело в том, что создали его на искусственном озере и воспроизводят тут самые разные хиты.

Среди туристов бытует мнение, что фонтан – уникальная достопримечательность и пройти мимо нее вряд ли получится. Фонтан поражает не только тем, что тут можно услышать песни на самых разных языках, но и то, что он самый большой и высокий. Водяные струи могут подниматься на 150-т метров.

Аквариум

Аквариум, который расположен в «Дубай Молл», считается самым большим и больше в мире нет подобного по размерам аквариума. Его даже занести в Книгу рекордов Гиннеса.

Посетители идут по огромному туннелю и складывается впечатление, что они попали в подводное царство и каждого морского обитателя можно рассмотреть.

На данный момент в аквариуме проживает больше 140-ка видов рыб и прочих морских обитателей.

Парк развлечений

Dubai Parks and Resorts мечтают посетить многие. Это не просто парк развлечений, а огромный комплекс, который разделен на многочисленные зоны. К примеру, посетители могут перенестись в Голливуд, побывать в Леголенде.

Огромное количество аттракционов, мультипликационные герои, различные концерты и фестивали никого не оставят равнодушными. Посетители могут оставить свои вещи в камере хранения, взять в аренду детскую коляску и отправится в ресторанчики, где можно подкрепиться.

Сад чудес

Про сад чудес ходят легенды и посетить этот оазис, который расположен в пустыне, мечтают многие туристы. Но открыт он не круглый год. Растения отдыхают с июня по декабрь.

Сад расположен на огромной площади и с ними работают высококвалифицированные специалисты, которые умеют создавать интересные цветочные композиции.

Гулять можно только по специальным прогулочным тропам. По периметру расставлены скамейки, работают кафе, где можно отдохнуть.

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