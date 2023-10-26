Интересные места в Дубае, которые навсегда останутся в памяти

erid: Kra23k4DW
Дубай — город, который обязательно стоит посетить. Он является не только крупнейшим городом Объединенных Арабских Эмиратов, но и туристическим центром. Большая часть достопримечательностей собрана именно здесь.
Экскурсии в Дубае позволяют познакомиться с красивыми местами. Туристы, которые побывали здесь, могут с уверенностью заявить, что город похож на арабскую сказку, только с элементами современности. В процессе строительства тут создали все то, чего не хватает многим современным столицам. И если планируется путешествие, то обязательно стоит прилететь в ОАЭ и посетить Дубай.
В Дубае красив каждый уголок. Но есть определенные места, которые нужно посетить в первую очередь.
Музыкальные фонтаны есть во многих городах, но «Дубай» особенный. Все дело в том, что создали его на искусственном озере и воспроизводят тут самые разные хиты.
Среди туристов бытует мнение, что фонтан – уникальная достопримечательность и пройти мимо нее вряд ли получится. Фонтан поражает не только тем, что тут можно услышать песни на самых разных языках, но и то, что он самый большой и высокий. Водяные струи могут подниматься на 150-т метров.
Аквариум, который расположен в «Дубай Молл», считается самым большим и больше в мире нет подобного по размерам аквариума. Его даже занести в Книгу рекордов Гиннеса.
Посетители идут по огромному туннелю и складывается впечатление, что они попали в подводное царство и каждого морского обитателя можно рассмотреть.
На данный момент в аквариуме проживает больше 140-ка видов рыб и прочих морских обитателей.
Dubai Parks and Resorts мечтают посетить многие. Это не просто парк развлечений, а огромный комплекс, который разделен на многочисленные зоны. К примеру, посетители могут перенестись в Голливуд, побывать в Леголенде.
Огромное количество аттракционов, мультипликационные герои, различные концерты и фестивали никого не оставят равнодушными. Посетители могут оставить свои вещи в камере хранения, взять в аренду детскую коляску и отправится в ресторанчики, где можно подкрепиться.
Про сад чудес ходят легенды и посетить этот оазис, который расположен в пустыне, мечтают многие туристы. Но открыт он не круглый год. Растения отдыхают с июня по декабрь.
Сад расположен на огромной площади и с ними работают высококвалифицированные специалисты, которые умеют создавать интересные цветочные композиции.
Гулять можно только по специальным прогулочным тропам. По периметру расставлены скамейки, работают кафе, где можно отдохнуть.
Реклама. ООО «Спутник». sputnik8.com
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+