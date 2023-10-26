Поезд Нижний Новгород - Минск запустят в декабре
Заплати налоги до 1 декабря
Стратегия комплексной безопасности детей в Нижегородской области
Владимир Путин поручил проработать запуск авиарейсов в Саров
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
26 октября 2023 14:10  [291] ЛУКОЙЛ стал победителем XIII ежегодной премии "Качество обслуживания и права потребителей"
26 октября 2023 12:40  [302] ВМЗ дополнительно перечислил в бюджет региона 22 млн рублей
26 октября 2023 11:06  [313] Зумеры стали самыми активными пользователями eSIM
26 октября 2023 09:49  [335] День поставщика "Строительство и ЖКХ" собрал 120 нижегородских компаний
25 октября 2023 18:17  [465] Комплекс по производству удобрений построят в Володарске
25 октября 2023 16:06  [340] Подведены итоги API-хакатона с призовым фондом в 1,8 млн рублей
25 октября 2023 11:14  [367] "ТНС энерго НН" рекомендует не копить долги
23 октября 2023 17:02  [374] Нижегородское ООО "А-Сталь" стало 242 участником нацпроекта "Производительность труда"
23 октября 2023 14:42  [404] Инвестиционный форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!" пройдет 7-8 декабря в Москве
23 октября 2023 11:55  [398] Свыше 50 тысяч фильмов в месяц: нижегородцы переходят на видеоконтент
Бизнес

ВМЗ дополнительно перечислил в бюджет региона 22 млн рублей

26 октября 2023 12:40  [302] Бизнес
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

В начале 2023 года Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия провело плановую выездную проверку на Выксунском металлургическом заводе. В ее ходе выявили несколько замечаний, связанных с экологической отчетностью, методами контроля и обращению с отходами.

В ходе проверки регулятор обнаружил, что в 2022 году около пяти процентов пыли, которую улавливают и собирают газоочистки завода, предприятие ошибочно (сыграл человеческий фактор) направило не на тот полигон. И несмотря на то, что общие лимиты образования данного отхода не были превышены и полигон, который принял эти отходы, имел все необходимые разрешения, это явилось формальным нарушением, которое специалисты Росприроднадзора отразили в акте проверки. В качестве компенсации за данное нарушение ВМЗ добровольно оплатил в бюджет Нижегородской области более 22 млн рублей.

"Дополнительного воздействия на окружающую среду у завода не было, но формально, это является административным нарушением, за что предусмотрена доплата в региональный бюджет, – комментирует директор по безопасности производства ВМЗ Всеволод Агеев. – Мы реализуем комплекс мер, направленных на минимизацию негативного влияния производственных процессов на окружающую среду. И как ответственный природопользователь наше предприятие регулярно вносит плату, в том числе, за размещение отходов на полигонах. Выплаченные компанией средства идут на реализацию природоохранных мероприятий в Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что испытания высокоточных труб ВМЗ успешно прошли на полигоне в Челябинской области.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выкса ОМК Экология
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Эстафета передачи флага в честь 100-летнего юбилея службы участковых уполномоченных полиции
26 октября 2023 15:56Эстафета передачи флага в честь 100-летия службы участковых полиции
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph