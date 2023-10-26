ВМЗ дополнительно перечислил в бюджет региона 22 млн рублей Бизнес

Фото: пресс-служба ОМК

В начале 2023 года Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и республике Мордовия провело плановую выездную проверку на Выксунском металлургическом заводе. В ее ходе выявили несколько замечаний, связанных с экологической отчетностью, методами контроля и обращению с отходами.

В ходе проверки регулятор обнаружил, что в 2022 году около пяти процентов пыли, которую улавливают и собирают газоочистки завода, предприятие ошибочно (сыграл человеческий фактор) направило не на тот полигон. И несмотря на то, что общие лимиты образования данного отхода не были превышены и полигон, который принял эти отходы, имел все необходимые разрешения, это явилось формальным нарушением, которое специалисты Росприроднадзора отразили в акте проверки. В качестве компенсации за данное нарушение ВМЗ добровольно оплатил в бюджет Нижегородской области более 22 млн рублей.

"Дополнительного воздействия на окружающую среду у завода не было, но формально, это является административным нарушением, за что предусмотрена доплата в региональный бюджет, – комментирует директор по безопасности производства ВМЗ Всеволод Агеев. – Мы реализуем комплекс мер, направленных на минимизацию негативного влияния производственных процессов на окружающую среду. И как ответственный природопользователь наше предприятие регулярно вносит плату, в том числе, за размещение отходов на полигонах. Выплаченные компанией средства идут на реализацию природоохранных мероприятий в Нижегородской области".

Ранее сообщалось, что испытания высокоточных труб ВМЗ успешно прошли на полигоне в Челябинской области.