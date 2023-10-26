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Безработные патентные бюро

26 октября 2023 12:58  [237]

erid: Kra23UGtQ

Не так давно заработал портал MKTU.TECH. Он предоставляет набор возможностей для выбора классов МКТУ и анализа фирменных наименований для возможной регистрации в Роспатенте.

В декабре того же года была представлена еще одна принципиально новая функция - сервис для оказания содействия в декларировании заявки. По словам идейного вдохновителя проекта Виталия Какаринского, это прорывной сервис в данной области и в перспективе может сделать традиционные патентные бюро неактуальными, поскольку все его функции будут предоставляться бесплатно.

В связи с появлением все большего числа товарных знаков усложняется возможность создания отличительных и уникальных названий. Любопытно, что нет ни одной услуги, которая бы комплексно решала все вопросы: от выбора классов международной классификации технических регламентов до анализа и заполнении декларации на регистрацию. При этом сегодня приходится одновременно использовать несколько инструментов, некоторые из которых либо платные, либо ориентированы на привлечение потенциальных клиентов.

"Мы выявили существенный пробел на рынке - универсальный сервис, позволяющий упростить процесс регистрации, сделать его максимально экономичным и быстрым. Традиционные агентства, как правило, взимают за свои услуги непомерную плату. Именно поэтому мы представили бесплатный сервис MKTU.TECH", - отметил Виталий Какаринский, идейный основатель сервиса, при запуске проекта.

Сервис создан специально для начинающих предпринимателей, которые на первых этапах работы уделяют большое внимание экономии, понимая, что из каждого рубля нужно извлечь максимум пользы. В сервисе используются самые современные технологии, на которые не жалеют средств. В первую очередь это облачная система Elastic, обеспечивающая поиск в соответствии с действующей официальной версией справочника МКТУ. Кроме того, в сервисе проверки товарных знаков используются платные официальные базы Роспатента, алгоритмы расширения запросов, аналогичные тем, что применяются в самом Роспатенте, а также уникальная система скоринга на основе искусственного интеллекта, оценивающая вероятность успешной регистрации.

Услуга по заполнению заявок, введение которой запланировано на 2023 год, также будет передовой и обеспечит беспрепятственное заполнение заявок на регистрацию брендов всех типов - изобразительных, словесных и комбинированных. Для этого будет использоваться SPA-приложение и сервер очередей загрузки, способный генерировать сотни заявок в день с временем ожидания готового PDF-файла не более 5 минут.

Реклама. ИП Ткачев Вадим Вячеславович. mktu.tech

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