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Общество

Нижегородское Заксобрание утвердило почетные звания для работников различных отраслей

26 октября 2023 17:25  [322] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

На заседании Законодательного Собрания Нижегородской области 26 октября депутаты установили порядок выдвижения кандидатур на присвоение и порядок присвоения новых званий для работников отраслей строительства, архитектуры, работников (деятелей) культуры, искусства, физической культуры и спорта.

Для всех званий требования к кандидатам одинаковые:

1) наличие профессиональных заслуг в соответствующей сфере;

2) наличие стажа работы (деятельности) в соответствующей отрасли не менее 15 лет (в исключительных случаях за выдающийся индивидуальный и (или) уникальный вклад в отрасль требования к стажу не предъявляются).

3) наличие наград Нижегородской области, установленных региональным законом "О наградах и премиях Нижегородской области" и (или) наград и поощрений органов государственной власти региона, и (или) наград муниципальных образований Нижегородской области;

4) отсутствие не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

5) отсутствие неснятого дисциплинарного взыскания.

Ходатайства о присвоении указанных званий инициируется коллективами организаций, в которых работают или работали кандидаты на присвоение звания и подписывается их руководителями.

Ходатайства о присвоении званий могут быть инициированы также Губернатором Нижегородской области, Председателем Законодательного Собрания Нижегородской области, депутатами Законодательного Собрания Нижегородской области, органами местного самоуправления городских и муниципальных округов Нижегородской области, общественными организациями. Ходатайство о присвоении звания составляется в письменной форме, где указываются биографические сведения о кандидате, а также краткое описание достижений и заслуг кандидата, представляемого к присвоению звания.

Кандидаты удостоенные звания получат нагрудный знак и удостоверение к нему.

Ранее сообщалось, что новый региональный закон о такси принят на заседании ЗСНО.

Справка

Кто может претендовать на получение звания:

Звание "Заслуженный архитектор Нижегородской области" присваивается архитекторам, внесшим значительный вклад в развитие архитектуры, проектирование и возведение уникальных архитектурных комплексов, зданий и сооружений, реставрацию памятников культуры, сохранение архитектурного наследия на территории региона, подготовку квалифицированных кадров в области архитектуры.

Звание "Заслуженный строитель Нижегородской области" присваивается высококвалифицированным рабочим, а также инженерно-техническим и другим работникам строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций, предприятий промышленности строительных материалов, организаций строительства и ремонта дорог за заслуги в отрасли строительства, разработке, внедрении и применении новых строительных технологий и материалов, в производстве высококачественных строительных материалов, в подготовке квалифицированных кадров для строительной промышленности.

Звание "Заслуженный работник физической культуры и спорта Нижегородской области" присваивается организаторам физкультурных мероприятий, работникам физкультурно-спортивных организаций, образовательных организаций в области физической культуры и спорта, спортсменам, тренерам и лицам, участвующим в спортивной работе на общественных началах.

Звания Нижегородской области "Заслуженный деятель искусств" и "Заслуженный работник культуры" присваивается артистам, режиссерам, балетмейстерам, дирижерам, хормейстерам, композиторам, поэтам, писателям, драматургам, художникам, дизайнерам, искусствоведам и другим деятелям искусств, внесшим значительный вклад в развитие культуры и искусства, создателям научных трудов в области искусства, воспитание и подготовку творческих кадров.

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Теги:
Законодательное собрание Награды
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