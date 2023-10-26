Фото: НИА “Нижний Новгород”
Ольгу Сулиму снова назначили министром финансов Нижегородской области.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, решение о переназначении Ольги Сулимы вступило в силу с 26 октября.
Ранее Заксобрание согласовало кандидатуры 12 замгубернаторов Нижегородской области.
Напомним, в соответствии с указом губернатора Нижегородской области от 26 сентября члены правительства региона считаются сложившими свои полномочия и работают в статусе исполняющих обязанности. Это стандартная процедура после вступления главы региона в должность.
Ранее сообщалось, что Михаил Пучков официально занял пост министра образования Нижегородской области.
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