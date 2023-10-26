Ольгу Сулиму снова назначили министром финансов Нижегородской области Политика

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Ольгу Сулиму снова назначили министром финансов Нижегородской области.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, решение о переназначении Ольги Сулимы вступило в силу с 26 октября.

Ранее Заксобрание согласовало кандидатуры 12 замгубернаторов Нижегородской области.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Нижегородской области от 26 сентября члены правительства региона считаются сложившими свои полномочия и работают в статусе исполняющих обязанности. Это стандартная процедура после вступления главы региона в должность.

Ранее сообщалось, что Михаил Пучков официально занял пост министра образования Нижегородской области.