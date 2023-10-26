Перекрёсток улиц Коминтерна и Большевистской в Сормове перекроют до 1 ноября Общество

Фото: ЦОДД

В Сормовском районе Нижнего Новгорода будет временно приостановлено движение транспорта ещё на одной улице в связи с проведением работ по сооружению монолитных участков трамвайных путей. Об этом предупредили в городском департаменте транспорта.

Так, с 8:00 28 октября будет приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Коминтерна и Большевистской. Работы планируют завершить до 1 ноября.

На подъездах к зонам перекрытия будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим улицам.

Напомним, что в Сормове уже действуют аналогичные ограничения, связанные с капитальным ремонтом трамвайных путей:

до 2 ноября будет перекрыт участок улицы Баранова – в районе дома №20 по улице Черняховского на пересечении с трамвайными путями;

до 7 ноября движение закрыто на пересечении улиц Баранова и Ярошенко;

до 9 ноября проезд ограничен на пересечении улиц Гвардейцев и Берёзовской;

до 16 ноября приостановлено движение транспорта на пересечении улиц Ефремова и Культуры.

Ранее сообщалось, что движение трамваев по Сормовскому кольцу планируется открыть осенью 2023 года.