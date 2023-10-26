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Общество

Закон о строительстве частных домов через эскроу внесли в Госдуму

01 ноября 2023 10:16  [187] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

В Госдуму РФ внесли законопроекты, разрешающие финансирование строительства частных домов через эскроу-счета. Об этом телеканалу "360" сообщил член Комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов.

Депутат отметил, что цель данных законопроектов - дополнительно обезопасить граждан от недобросовестных подрядчиков и исключить случаи обмана и мошенничества при строительстве частных домов, а также сделать их строительство более доступным.

По его словам, система эскроу предполагает помещение денег заказчика на специальный банковский счёт, где они будут храниться до конца строительства. Дом при этом будет возводиться за кредитные деньги или из кошелька подрядчика. Застройщик получит деньги лишь после сдачи объекта.

Такой механизм уже доказал свою эффективность при строительстве жилья в многоквартирных домах, а также исключил появление новых обманутых дольщиков.

Законопроектом также предусмотрено страхование денежных средств на эскроу-счетах в случае отзыва лицензии у кредитной организации.

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Теги:
Жилье Строительство
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