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Общество

"ТНС энерго НН" информирует о графике работы в праздничные дни

02 ноября 2023 12:12  [86] Общество

"ТНС энерго НН" информирует о графике работы в праздничные дни.

Как сообщает пресс-служба ПАО "ТНС энерго НН", в праздничные дни будет изменён график работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра.

График работы Центров обслуживания клиентов:
3 ноября – с 8:00 до 14:45;
4, 5, 6 ноября – выходные дни.

График работы Единого контактного центра:
3 ноября – с 9:00 до 18:00;
4, 5, 6 ноября – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

Отмечается, что получить услуги компании можно круглосуточно онлайн без личного обращения в "ТНС энерго НН".

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии можно:
на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи;

в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.

Передать показания можно: на главной странице сайта nn.tns-e.ru; в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго"; с помощью голосового помощника "Алиса"; по телефонам 8(831) 440-00-04 и 8(831) 233-09-70 в автоматическом режиме.

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Теги:
ТНС Энерго
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