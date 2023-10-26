"ТНС энерго НН" информирует о графике работы в праздничные дни Общество

"ТНС энерго НН" информирует о графике работы в праздничные дни.

Как сообщает пресс-служба ПАО "ТНС энерго НН", в праздничные дни будет изменён график работы Центров обслуживания клиентов и Единого контактного центра.

График работы Центров обслуживания клиентов:

3 ноября – с 8:00 до 14:45;

4, 5, 6 ноября – выходные дни.

График работы Единого контактного центра:

3 ноября – с 9:00 до 18:00;

4, 5, 6 ноября – в автоматическом режиме (без соединения с оператором).

Отмечается, что получить услуги компании можно круглосуточно онлайн без личного обращения в "ТНС энерго НН".

Задать вопрос и направить необходимые документы гарантирующему поставщику электроэнергии можно:

на сайте "ТНС энерго НН" через сервис обратной связи;

в личном кабинете и с помощью мобильного приложения.

Передать показания можно: на главной странице сайта nn.tns-e.ru; в личном кабинете и мобильном приложении "ТНС энерго"; с помощью голосового помощника "Алиса"; по телефонам 8(831) 440-00-04 и 8(831) 233-09-70 в автоматическом режиме.